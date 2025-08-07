Léopold Delaunay : du rêve NBA à la blessure, une Summer League inoubliable malgré tout

Alors qu’il vivait l’un des plus beaux moments de sa jeune carrière, Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) a vu son aventure californienne brutalement interrompue par une grave blessure au genou. Invité surprise des Golden State Warriors lors de la Summer League 2025, l’arrière du Mans Sarthe Basket (MSB) avait séduit les observateurs et même suscité l’intérêt de clubs comme l’AS Monaco en EuroLeague. Désormais contraint à une longue rééducation, il garde la tête haute et assure qu’il « referait cette expérience sans hésiter », comme il l’a confié au Courrier de l’Ouest.

Huit mois d’arrêt pour Léopold Delaunay

Touché lors de son dernier match à Las Vegas, Léopold Delaunay souffre d’une rupture des ligaments croisés, avec une atteinte au ménisque. « Je vais devoir me faire opérer et j’en ai pour au moins huit mois de rééducation », explique-t-il. Avant même l’opération, l’arrière a déjà commencé le travail avec les kinés du Mans afin de préparer au mieux son genou à la chirurgie.

Cette blessure, intervenue sur un geste banal, « un double pas basique », vient couper une dynamique prometteuse, alors qu’il s’imposait peu à peu dans le paysage du basket français et attirait l’attention outre-Atlantique.

Une aventure américaine hors norme

Non drafté en 2023 et sans ambition particulière de traverser l’Atlantique cette saison, Delaunay a reçu une offre inattendue de la part des Golden State Warriors. C’est leur scout qui a contacté son agent, validant rapidement sa venue : « En deux jours, c’était fait ». Sur place, il a découvert les coulisses d’une franchise mythique et l’excellence de l’environnement NBA : « Quand tu vas manger le matin, c’est le chef qui a préparé ton petit-déjeuner. Tu es obligé de passer dans le vestiaire des Warriors, tu vois les noms de Steph Curry, Jimmy Butler… Tu sais que tu n’es pas n’importe où. »

Des discussions pour un contrat aux Warriors

Avant sa blessure, Delaunay semblait bien parti pour prolonger son séjour américain. « Il y a eu des discussions pour un Exhibit Ten, puis peut-être un Two-way contract », révèle-t-il. Toutefois, il précise qu’il n’avait « aucune garantie d’avoir un contrat NBA » et que jouer en G-League « ne l’intéressait pas du tout ». Le projet NBA pouvait prendre forme, mais à ses conditions.

Une maturité remarquable

Malgré la douleur et la frustration, Léopold Delaunay garde le sourire et la lucidité. « Même s’il y a la blessure à la fin, je pense que ça va énormément me servir et je vais grandir avec ça », assure-t-il. À seulement 23 ans, il affiche une force mentale qui lui permettra sans doute de rebondir encore plus fort.