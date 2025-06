Monaco égalise : il y aura un match 5 à Paris !

La finale des playoffs de Betclic ÉLITE 2025 aura droit à son épilogue : ce mardi 24 juin, le Paris Basketball et l’AS Monaco s’affronteront une cinquième fois en ce mois de juin. Car ce dimanche à la salle Gaston Médecin, la Roca Team a égalisé à deux victoires partout en l’emportant 80 à 74 sur le match 4. L’équipe de Vassilis Spanoulis aura réussi l’exploit de limiter l’attaque parisienne à 31 points en deuxième mi-temps. Déjà muselé en deuxième mi-temps vendredi, le MVP T.J. Shorts (13 points à 3/11 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes) s’est de nouveau empêtre dans la défense adverse, faite de nombreux switches défensifs. Le staff de Tiago Splitter – expulsé après une deuxième faute technique – va devoir trouver des ajustements face au cinq small-ball monégasque qui pose tant de soucis au Paris Basketball.

Terry Tarpey lance l’AS Monaco

Contrairement au match 3, l’AS Monaco a pris l’avantage d’entrée. Avec Terry Tarpey (7 points et 10 rebonds en moins de 20 minutes) titularisé en lieu et place de Petr Cornelie sur le poste 4, les locaux ont pris l’avantage d’entrée (8-0). Il faut dire que le New-Yorkais a eu un impact immédiat : un premier 3-points, un rebond-passe puis un énorme contre suivi d’un 3-points d’Alpha Diallo ont permis aux Monégasques de décoller. Mais la troisième faute de ce dernier au milieu du deuxième quart-temps, sur une antisportive, a coûté cher aux joueurs de Vassilis Spanoulis, qui sont entrés aux vestiaires avec 3 points de retard (40-43). Car les Parisiens, limités à 23 points marqués après 15 minutes de jeu, avaient retrouvé de l’allant (20 points en 5 minutes).

Mais cette période faste du jour n’a pas duré : le troisième quart-temps a même été le pire de la soirée pour Paris, avec 13 points au total. La Roca Team, alignant des cinq toujours plus petits (avec Blossomgame en seul intérieur), a su matcher la mobilité parisienne. « On peut exécuter mieux (notre plan de match), parfois on ralentit trop, notamment quand ils jouent petits », a reconnu l’ailier-fort Daulton Hommes. Un constat pas forcément partagé par son coach. « A la fin de la journée, on veut que nos meilleurs joueurs de un contre un aient la balle. Il s’agit de T.J. Shorts, Nadir Hifi et Maodo Lo », a commenté Tiago Splitter, semble-t-il sûr de sa stratégie. « Il faudra peut-être les mettre dans des situations pour les aider davantage », a-t-il nuancé, alors que Matthew Strazel, auteur de son meilleur match de la série (20 points), a expliqué l’option prise par son coach depuis la deuxième mi-temps. « Il faut qu’on les fasse défendre pour qu’ils manquent de lucidité sur la fin de match offensivement, notamment Nadir (Hifi) et T.J. (Shorts). On sait que ce sont des grands joueurs, on sait qu’ils vont réagir. On sait qu’ils vont être peut-être un peu plus précis, un peu plus efficaces », se méfie le quadruple champion de France, qui espère remporter son premier match 5 depuis celui de 2022. Surtout que ce sera à Paris. Mais sur les deux dernières rencontres, la Roca Team a montré « beaucoup de caractère » dixit son coach Vassilis Spanoulis. « On a fini premier de la saison régulière, on a gagné le droit de finir la saison devant nos fans, nos familles », a rappelé de son côté Tiago Splitter.

