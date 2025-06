Soren Bracq quitte Cholet et devrait suivre Valakou à Gravelines-Dunkerque

Malgré sa superbe saison 2024-2025, Cholet Basket voit plusieurs membres le quitter, comme Soren Bracq. Le club des Mauges a annoncé le départ de son jeune meneur. Ce dernier devrait s’engager avec le BCM Gravelines-Dunkerque.

Cholet Basket n’a donc pas su (ou pu) conserver l’une des révélations de sa saison, Soren Bracq (1,94 m, 18 ans). Le MVP des finales de Coupe de France U17 et U18 en 2024 a su craquer la rotation de Fabrice Lefrançois en 2024-2025, profitant notamment de l’absence de T.J. Campbell pendant un temps. Il a ainsi disputé 24 rencontres de Betclic ELITE, pour quasiment 10 minutes de jeu en moyenne avec 3,1 points à 43% aux tirs à la clé, ce qui lui a valu de signer son premier contrat professionnel.

Cholet Basket a bien proposé à Soren Bracq de prolonger mais ce dernier a cependant cédé à l’appel du pied de Gravelines-Dunkerque selon Ouest-France , alors que le club nordiste avait déjà fait part de son intérêt avant même la fin de la saison. Dans cette histoire, le club des Mauges ne sera pas totalement fanny puisqu’il devrait toucher une enveloppe entre 60 000 et 80 000 euros correspondant aux frais de formation, toujours selon le quotidien régional. Dans le Nord, l’Angevin retrouvera une connaissance de l’académie Gautier, avec l’arrière Romain Valakou ( 1,92 m, 19 ans) , enfin de mener un double projet professionnel – espoirs.

Une grosse vague de départs chez les Espoirs

Outre Soren Bracq, Cholet a également officialisé les départs de nombreux autres jeunes joueurs. Léopold Levillain, aperçu à quelques reprises dans le groupe pro, jouera en NCAA à Long Beach State. Quant à Robin Pluvy, Noah Koussou et Adrien Niedergang, CB indique « qu’ils rejoindront d’autres structures ou centres de formation pour la suite de leur développement », alors que Aloïs Leyrolles n’a pas non plus été conservé.