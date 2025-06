Romain Valakou a signé à Gravelines-Dunkerque

Irréprochable vendredi lors de l’élimination choletaise dès les quarts de finale du Trophée du Futur face à Dijon (29 points à 10/22, 5 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en 30 minutes), Romain Valakou (1,92 m, 19 ans) a disputé son dernier match avec Cholet Basket.

Débarqué à l’Académie Gautier en 2023, l’arrière bordelais s’est d’ores et déjà engagé avec le BCM Gravelines-Dunkerque. « J’ai signé en stagiaire professionnel pour être avec les Espoirs et quotidiennement avec les pros », disait-il récemment au Courrier de l’Ouest. « C’est un nouveau challenge et franchement j’ai hâte de commencer l’aventure. »

𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗩𝗮𝗹𝗮𝗸𝗼𝘂 𝗲𝘀𝘁 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶𝗺𝗲 ! ✍️ Né en 2006, ce jeune arrière talentueux rejoint le Centre de Formation du BCM Gravelines-Dunkerque en provenance de Cholet Basket 🔝 🗞️ https://t.co/xqgt02oy0I#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/ONwyMrrwc3 — BCM Basketball (@BCMBasket) June 17, 2025

En deux saisons dans les Mauges, l’international U18 a considérablement progressé, doublant ses statistiques d’une année sur l’autre (16,1 points à 49%, 4,3 rebonds et 3,6 passes décisives), et remporté le titre de champion de France cadets l’an dernier. Il a également signé ses trois premières apparitions avec les pros.

« Romain a énormément de talent, une faculté à scorer », décrit l’entraîneur des Espoirs de CB, Régis Boissié, toujours pour le Courrier de l’Ouest. « Il est adroit et a aussi des qualités athlétiques d’explosivité, de vitesse. J’ai aimé sa progression dans sa faculté à créer pour les autres. Mais s’il veut être un joueur de haut niveau, il faut qu’il avance sur les aspects défensifs, sur sa lecture de pick and roll. Il a le potentiel, il est jeune. »