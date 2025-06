Orléans conserve six joueurs… mais pas Lee Moore, Lionel Kouadio en approche

Orléans Loiret Basket a conservé une bonne partie de sa colonne vertébrale de l’exercice 2024-2025… mais pas son sommet, en la personne de Lee Moore. Meilleur marqueur et passeur de l’OLB la saison dernière, le meneur américain est courtisé par de nombreux équipes et ne reviendra pas dans le Loiret selon Ici Orléans. La radio locale indique que son remplaçant sera annoncé en fin de semaine.

Lionel Kouadio, un arrière ivoirien en approche ?

Ainsi, après su conserver six joueurs de son dernier effectif (le capitaine Meredis Houmounou, les intérieurs Ludovic Negrobar, Nathan Kuta et Tomislav Gabric, ainsi que les jeunes Lorenzo Thirouard-Samson et Timothé Crusol), Orléans n’a pas pu retenir Lee Moore (1,93 m, 29 ans). Le bourreau de Cholet en finale de la FIBA Europe Cup 2023 a effectué une découverte de la France très probante, lui qui est descendu dans une deuxième division pour la première fois de sa carrière professionnelle. Cela s’est vu car le natif de l’État de Géorgie a dominé dans l’antichambre de l’élite, terminant 7e meilleur marqueur (16,2 points à 48% aux tirs) et 6e meilleur passeur (5,2) pour une évaluation moyenne de 18,1 (sur la 3e marche du podium).

PROFIL JOUEUR Lee MOORE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 29 ans (09/08/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 16 #8 REB 4,4 #51 PD 5 #8

Outre le remplaçant de Lee Moore, Orléans Loiret Basket devrait prochainement voir une autre arrivée, toujours selon Ici Orléans. L’arrière Lionel Kouadio devrait découvrir la France et l’ELITE 2, après trois dernières saisons en Espagne à Moron. Coéquipier de Nicolas Pavrette en Andalousie, l’Ivoirien sort d’une grosse saison statistique LEB Oro, avec plus de 15 points de moyenne à 49% aux tirs et 6 rebonds, après avoir évolué en troisième division espagnole.