Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé

Blessé en fin d’année 2024, Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) est toujours éloigné des parquets. Interrogé par Sport24, son entraîneur au Panathinaïkos, Ergin Ataman, a donné une indication claire sur la durée de son absence. Le technicien turc a expliqué que le pivot international français ne reviendrait sans doute pas avant le mois de novembre, un contretemps alors que le club athénien débute la saison d’EuroLeague cette semaine.

Un retour repoussé pour Lessort

Après une première saison réussie avec le Panathinaïkos – ponctuée par un titre d’EuroLeague et une place dans le cinq majeur de la compétition – Mathias Lessort devait enchaîner en 2025-2026. Mais sa fracture au péroné a contrarié ses plans.

« Il est encore trop tôt pour lui. On espère qu’il sera prêt pour novembre », a déclaré Ergin Ataman à Sport24. L’ancien joueur de Monaco et du Partizan Belgrade, élément clé du dispositif athénien, manquera donc les premières semaines de compétition.

Un coup dur pour le Panathinaïkos

L’absence prolongée de Lessort est un vrai coup dur pour le club grec, qui doit déjà affronter un calendrier relevé en EuroLeague. Si le Panathinaïkos a renforcé son effectif cet été, la présence du pivot français est capitale dans la raquette alors que les autres joueurs capables d’évoluer au poste 5 sont Richaun Holmes, Omer Yurtseven, Ioannis Kouzeloglou ou encore Konstantinos Mitoglou.

Le staff technique devra s’appuyer sur les autres intérieurs en attendant son retour, mais le défi sera de taille pour combler son impact défensif et son activité sous le cercle.