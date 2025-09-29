Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé

EuroLeague - Interrogé par Sport24, Ergin Ataman a donné des nouvelles de Mathias Lessort. L’intérieur français du Panathinaïkos, blessé au pied cet été, ne devrait pas retrouver les parquets avant novembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé

Mathias Lessort attend toujours son retour à la compétition

Crédit photo : Sébastien Grasset

Blessé en fin d’année 2024, Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) est toujours éloigné des parquets. Interrogé par Sport24, son entraîneur au Panathinaïkos, Ergin Ataman, a donné une indication claire sur la durée de son absence. Le technicien turc a expliqué que le pivot international français ne reviendrait sans doute pas avant le mois de novembre, un contretemps alors que le club athénien débute la saison d’EuroLeague cette semaine.

Un retour repoussé pour Lessort

Après une première saison réussie avec le Panathinaïkos – ponctuée par un titre d’EuroLeague et une place dans le cinq majeur de la compétition – Mathias Lessort devait enchaîner en 2025-2026. Mais sa fracture au péroné a contrarié ses plans.

« Il est encore trop tôt pour lui. On espère qu’il sera prêt pour novembre », a déclaré Ergin Ataman à Sport24. L’ancien joueur de Monaco et du Partizan Belgrade, élément clé du dispositif athénien, manquera donc les premières semaines de compétition.

Un coup dur pour le Panathinaïkos

L’absence prolongée de Lessort est un vrai coup dur pour le club grec, qui doit déjà affronter un calendrier relevé en EuroLeague. Si le Panathinaïkos a renforcé son effectif cet été, la présence du pivot français est capitale dans la raquette alors que les autres joueurs capables d’évoluer au poste 5 sont Richaun Holmes, Omer Yurtseven, Ioannis Kouzeloglou ou encore Konstantinos Mitoglou.

Le staff technique devra s’appuyer sur les autres intérieurs en attendant son retour, mais le défi sera de taille pour combler son impact défensif et son activité sous le cercle.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elsinger
Ça doit être difficile de revenir à 100% de son intensité après une telle blessure. L'appréhension doit être en tête.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Edwin Jackson avec l'ASVEL en 2014-2015
Betclic ELITE
00h00Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL
Mathias Lessort attend toujours son retour à la compétition
EuroLeague
00h00Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé
Arbitre EuroLeague
EuroLeague
00h00EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l’usage de la vidéo
Adam Atamna a marqué 10 points lors d'ASVEL - Nancy
Betclic ELITE
00h00Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE
Giorgia Sottana soulèle la SuperCoupe pour Schio, le nouveau club de Marième Badiane
À l’étranger
00h00Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d’Italie dès son premier match avec Schio
La JA Vichy a lancé sa saison 2025-2026 par deux victoires en deux matches
ELITE 2
00h00Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon
Le Tarbes Gespé Bigorre s'est offert une belle dernière saison sportive... malheureusement à crédit
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes Gespe Bigorre : plus d’un million de déficit et 630 000 euros de dette sociale
NM2
00h00Après une saison de césure, Mickael Var reprend du service
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
WNBA
00h00L’odyssée de Monique Akoa-Makani continue : direction la finale WNBA, en tant que meneuse titulaire !
1 / 0
Livenews NBA
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
1 / 0