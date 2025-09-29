EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l’usage de la vidéo

L’EuroLeague a dévoilé une série de nouvelles règles et « clarifications » pour la saison 2025-2026. Elles concernent aussi bien la discipline des acteurs sur le terrain que l’usage de la vidéo pour assurer davantage de justesse dans l’arbitrage.

Comportements et sanctions renforcés

Parmi les évolutions majeures, les arbitres n’auront désormais plus à avertir avant de sanctionner un comportement jugé inapproprié ou une simulation (flopping). Les avertissements restent toutefois en vigueur pour les actions retardant la reprise du jeu (comme après un panier marqué, pour retarder la remise en jeu) ou les tentatives de déconcentration d’un tireur par gestes ou bruits trop proches.

Autre nouveauté : les coachs seront automatiquement disqualifiés si eux-mêmes – ou un membre inscrit du banc – entrent sur le terrain lors d’une situation de contre-attaque. En cas de perturbation excessive d’une contre-attaque (par une course le long de la ligne ou des protestations appuyées), une faute technique pourra aussi être infligée une fois l’action terminée.

Vidéo : de nouveaux cas de recours

Deux nouvelles possibilités d’usage de la vidéo – Instant Replay System (IRS) – viennent s’ajouter aux possibilités passées :

Les violations des 8 secondes peuvent désormais être revues dans les deux dernières minutes du 4e quart-temps et de la prolongation si elles sont sifflées. Les entraîneurs pourront également les contester à tout moment du match, mais seulement si la violation a bien été sifflée.

Les arbitres pourront vérifier, via la vidéo, l’identité du joueur fautif en cas d’incertitude ou d’erreur de désignation. Cette vérification est possible à n’importe quel moment de la rencontre, mais ne peut pas être demandée par un coach.

L’objectif de l’EuroLeague : améliorer le jeu et la sécurité

L’Euroleague explique que ces ajustements visent à « fluidifier le jeu, renforcer la sécurité des joueurs et garantir une cohérence accrue dans l’arbitrage ».

Ces changements, valables également pour l’EuroCup, devraient avoir un impact direct sur la gestion des matchs, notamment dans les fins de rencontres tendues où chaque possession compte.