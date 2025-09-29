Recherche
EuroLeague

EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l'usage de la vidéo

L’EuroLeague va connaître plusieurs évolutions réglementaires dès la saison 2025-2026. L'Euroleague a annoncé ce lundi des changements concernant les comportements sanctionnés, la sécurité des joueurs et surtout l’utilisation du système de vidéo (IRS).
00h00
EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l'usage de la vidéo

L’EuroLeague a intégré de nouvelles règles en 2025-2026

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’EuroLeague a dévoilé une série de nouvelles règles et « clarifications » pour la saison 2025-2026. Elles concernent aussi bien la discipline des acteurs sur le terrain que l’usage de la vidéo pour assurer davantage de justesse dans l’arbitrage.

Comportements et sanctions renforcés

Parmi les évolutions majeures, les arbitres n’auront désormais plus à avertir avant de sanctionner un comportement jugé inapproprié ou une simulation (flopping). Les avertissements restent toutefois en vigueur pour les actions retardant la reprise du jeu (comme après un panier marqué, pour retarder la remise en jeu) ou les tentatives de déconcentration d’un tireur par gestes ou bruits trop proches.

Autre nouveauté : les coachs seront automatiquement disqualifiés si eux-mêmes – ou un membre inscrit du banc – entrent sur le terrain lors d’une situation de contre-attaque. En cas de perturbation excessive d’une contre-attaque (par une course le long de la ligne ou des protestations appuyées), une faute technique pourra aussi être infligée une fois l’action terminée.

Vidéo : de nouveaux cas de recours

Deux nouvelles possibilités d’usage de la vidéo – Instant Replay System (IRS) – viennent s’ajouter aux possibilités passées :

  • Les violations des 8 secondes peuvent désormais être revues dans les deux dernières minutes du 4e quart-temps et de la prolongation si elles sont sifflées. Les entraîneurs pourront également les contester à tout moment du match, mais seulement si la violation a bien été sifflée.

  • Les arbitres pourront vérifier, via la vidéo, l’identité du joueur fautif en cas d’incertitude ou d’erreur de désignation. Cette vérification est possible à n’importe quel moment de la rencontre, mais ne peut pas être demandée par un coach.

L’objectif de l’EuroLeague : améliorer le jeu et la sécurité

L’Euroleague explique que ces ajustements visent à « fluidifier le jeu, renforcer la sécurité des joueurs et garantir une cohérence accrue dans l’arbitrage ».

Ces changements, valables également pour l’EuroCup, devraient avoir un impact direct sur la gestion des matchs, notamment dans les fins de rencontres tendues où chaque possession compte.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Arbitrage
Arbitrage
T-shirt offcourt

Commentaires

Pas sûr que le fait d'avoir de nouveaux motifs pour que les entraîneurs fassent appel à la vidéo aille dans le sens de l'objectif annoncé de "fluidifier le jeu". En ouvrant l'article je m'attendais plutôt à voir des règles pour encadrer ces appels à la vidéo qui hachent les fins de match... et qui sont parfois utilisés par les entraîneurs comme des temps morts déguisés ⏱️
