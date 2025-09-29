Recherche
Betclic Élite

Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - Pour sa grande première en Betclic ELITE, Adam Atamna a signé une prestation très propre avec l’ASVEL. Une entrée en matière prometteuse pour l’arrière de la génération 2007, considéré comme l’un des plus gros potentiels français de sa classe d’âge.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE

Adam Atamna a marqué 10 points lors d’ASVEL – Nancy

Crédit photo : Infinity Nine Media / Mathis Le Goff

L’ASVEL a pu compter sur la belle entrée en matière d’Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) face à Nancy. Le jeune arrière, fils de l’ancien joueur professionnel Karim Atamna, a inscrit 10 points en 19 minutes, sans le moindre tir manqué (3/3 aux tirs, dont 2/2 à 3-points). Une première réussie pour celui qui vit sa saison de Draft.

Adam ATAMNA
Adam ATAMNA
10
PTS
2
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
115 71
NAN

Une première convaincante

À pas encore 18 ans, Adam Atamna a montré beaucoup de sérénité pour ses débuts dans l’élite française. Utilisé dans un rôle de deuxième créateur, il a su se mettre en valeur grâce à son adresse et sa justesse dans les choix, notamment en sortie de pick-and-roll.

Blessé lors de l’EuroBasket U18 cet été à cause d’une blessure au visage, l’arrière savoyard a profité de cette opportunité pour rappeler son potentiel. Déjà identifié comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, il s’installe peu à peu dans la rotation de Pierric Poupet.

Un talent déjà suivi

Passé par LyonSO en Nationale 1 (NM1) la saison dernière, Adam Atamna a pu se développer à un niveau compétitif avant d’intégrer pleinement l’effectif professionnel. Son père, Karim Atamna, ancien joueur pro et désormais coach spécialiste du travail individuel dans le staff de l’ASVEL, accompagne également sa progression.

Avec son profil de shooteur polyvalent, capable de lire le jeu et de s’adapter à différents contextes, il pourrait rapidement attirer l’attention des scouts NBA dans l’optique de la Draft 2026.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

v92000- Modifié
Il n'est dans aucune Mock Draft (comme Lemoine) alors qu'ils n'ont rien à envier à d'autre joueur du même âge lors des années précédentes. Comme quoi ces Mock Draft c'est uniquement des fumisteries, des jeux d'influence orchestrer par les agences de joueurs
Répondre
(0) J'aime
macvsogskull
Normal qu'il ne soit dans aucune mock draft, il n'a pas le niveau physique ou basket d'un prospect nba. Des maledon ou Hayes qui dominaient largement plus au même âge se sont cassé les dents en nba. Pour l'instant Atamna et Lemoine doivent continuer à progresser...
Répondre
(0) J'aime
92a33- Modifié
Fin bon regarde le physique et les saisons N-2 des mecs fr drafté des dernières ils ont rien de + que Atamna et lemoine ( je parle pas des tops picks ) L'année n-2 de essenge et Penda elles ont quoi de bien mieux ?
(0) J'aime
thegachette
Les qualités physiques sont ce que les recruteurs NBA regardent avant tout. Des joueurs talentueux mais moins physiques ont moins la côte, à moins de tout péter...
Répondre
(1) J'aime
lefree74
tkt ça va pas durer, je met un billet que bientôt son nom sera sur ttes les lèvres des managers Euroligue et NBA
Répondre
(1) J'aime
