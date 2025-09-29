Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE

L’ASVEL a pu compter sur la belle entrée en matière d’Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) face à Nancy. Le jeune arrière, fils de l’ancien joueur professionnel Karim Atamna, a inscrit 10 points en 19 minutes, sans le moindre tir manqué (3/3 aux tirs, dont 2/2 à 3-points). Une première réussie pour celui qui vit sa saison de Draft.

Une première convaincante

À pas encore 18 ans, Adam Atamna a montré beaucoup de sérénité pour ses débuts dans l’élite française. Utilisé dans un rôle de deuxième créateur, il a su se mettre en valeur grâce à son adresse et sa justesse dans les choix, notamment en sortie de pick-and-roll.

Blessé lors de l’EuroBasket U18 cet été à cause d’une blessure au visage, l’arrière savoyard a profité de cette opportunité pour rappeler son potentiel. Déjà identifié comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, il s’installe peu à peu dans la rotation de Pierric Poupet.

Un talent déjà suivi

Passé par LyonSO en Nationale 1 (NM1) la saison dernière, Adam Atamna a pu se développer à un niveau compétitif avant d’intégrer pleinement l’effectif professionnel. Son père, Karim Atamna, ancien joueur pro et désormais coach spécialiste du travail individuel dans le staff de l’ASVEL, accompagne également sa progression.

Avec son profil de shooteur polyvalent, capable de lire le jeu et de s’adapter à différents contextes, il pourrait rapidement attirer l’attention des scouts NBA dans l’optique de la Draft 2026.