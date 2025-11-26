Recherche
EuroLeague Féminine

Bourges privée d’une internationale blessée pendant la trêve et de Monique Akoa-Makani face à Gérone

EUROLEAGUE – Pour la sixième et dernière journée de la première phase de compétition face à Gérone ce soir, les Tangos de Bourges seront toujours privés de Monique Akoa-Makani, mais aussi d’une internationale revenue blessée des matchs de qualification à l'EuroBasket 2027.
00h00
Bourges privée d’une internationale blessée pendant la trêve et de Monique Akoa-Makani face à Gérone

Blessée au genou pendant le rassemblement de l’équipe nationale de Suisse, Nancy Fora (à droite) est forfait pour la réception de Gérone ce soir.

Crédit photo : FIBA

Assuré deuxième de son groupe avant le dernier match face à Gérone ce soir, Bourges aborde la rencontre sereinement mais diminué. En effet, l’entraîneur Olivier Lafargue a annoncé à nos confrères du Berry Républicain l’indisponibilité de deux joueuses : Monique Akoa-Makani, qui devrait débuter sa saison dimanche en Boulangère Wonderligue, mais aussi la Suissesse Nancy Fora.

L’absence de l’arrière du Phoenix Mercury en WNBA est en réalité cohérente, elle qui poursuit sa « reprise progressive » après un mois de repos. La voir fouler le parquet du Prado ce soir n’aurait pas été « très logique » de son propre aveu, « ce serait un retour assez rapide ».

Nancy Fora s’ajoute en revanche aux indisponibilités après être revenue « très impactée » du rassemblement de l’équipe nationale suisse la semaine passée, selon les mots de son entraîneur. L’arrière internationale souffre d’une blessure au genou, et manquera également la réception de l’écurie espagnole.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
