Bourges privée d’une internationale blessée pendant la trêve et de Monique Akoa-Makani face à Gérone

Assuré deuxième de son groupe avant le dernier match face à Gérone ce soir, Bourges aborde la rencontre sereinement mais diminué. En effet, l’entraîneur Olivier Lafargue a annoncé à nos confrères du Berry Républicain l’indisponibilité de deux joueuses : Monique Akoa-Makani, qui devrait débuter sa saison dimanche en Boulangère Wonderligue, mais aussi la Suissesse Nancy Fora.

L’absence de l’arrière du Phoenix Mercury en WNBA est en réalité cohérente, elle qui poursuit sa « reprise progressive » après un mois de repos. La voir fouler le parquet du Prado ce soir n’aurait pas été « très logique » de son propre aveu, « ce serait un retour assez rapide ».

Nancy Fora s’ajoute en revanche aux indisponibilités après être revenue « très impactée » du rassemblement de l’équipe nationale suisse la semaine passée, selon les mots de son entraîneur. L’arrière internationale souffre d’une blessure au genou, et manquera également la réception de l’écurie espagnole.