AfroBasket

Quatre joueurs LNB en finale de l’AfroBasket, pour une affiche inédite !

La finale de l'AfroBasket 2025 mettra aux prises l'Angola et le Mali. Avec quatre représentants de LNB sur le parquet de Luanda.
|
00h00
Résumé
Écouter
Siriman Kanouté continue son conte de fées

Siriman Kanouté continue son conte de fées

Crédit photo : FIBA

La finale de l’AfroBasket (ce dimanche à 20h sur Courtside 1891) livrera forcément une belle histoire. Soit le retour de la suprématie d’un côté, soit un sacre historique de l’autre. L’Angola et le Mali s’affronteront pour le titre de champion d’Afrique à Luanda.

Le sniper Kevin Kokila

À domicile, les Palances Negras sont en train de retrouver des couleurs. Géant (11 sacres sur 13 éditions entre 1989 et 2013) soudainement devenu fragile, privé de la première marche du podium depuis, l’Angola va disputer sa première finale en dix ans !

L’Angola retourne en finale de l’AfroBasket (photo : FIBA)

Menés de sept points en tout début de quatrième quart-temps par le Cameroun (52-59) de Fabien Ateba (14 points), les locaux ont pourtant tremblé et s’en sont remis à un money-time tonitruant de leur star Bruno Fernando (15 points et 6 rebonds) et à un 3-points en première intention de… Kevin Kokila (3 points à 100%, 2 rebonds, 3 interceptions et 2 contres), déjà son troisième de la compétition (3/5), lui qui n’en a jamais inscrit en trois saisons à Bourg-en-Bresse (0/1) !

Il faudra cependant aussi dire que l’Angola s’en est remis à un dernier coup de sifflet litigieux : une faute contestable sifflée à l’ex-antibois Tamenang Choh sur un shoot lointain d’Abou Gakou à 2,8 secondes du buzzer final. L’intérieur d’Atletico Petroleos n’a rentré qu’un seul de ses trois lancers-francs, mais cela a suffi au bonheur de tout un peuple (74-73)…

Le Mali, 52 ans après sa première médaille…

Sur la dernière marche, l’Angola retrouvera donc l’équipe surprise de cet AfroBasket, le Mali, qui disputera sa toute première finale. 53 ans après le bronze ramené de Dakar, les Aigles se sont assurés un deuxième podium en disposant difficilement du Sénégal (88-80).

Une demi-finale où Siriman Kanouté, le futur joueur d’Orléans, a été à l’image de tout son tournoi : aussi maladroit (4/13, pour porter son total à 23/87) que clutch. Un temps coincé à 1/9, l’ancien bisontin a enquillé trois shoots dans le dernier quart-temps afin d’hisser le Mali vers des hauteurs inconnues. Presque l’accomplissement d’une prophétie pour le meneur (15 points, 4 rebonds et 8 passes décisives) et son acolyte Oumar Ballo (19 points à 7/13 et 7 rebonds), double champions d’Afrique juniors ensemble, et surtout finalistes de la Coupe du Monde U19.

Une touche d’Aix-Maurienne

Cette finale d’AfroBasket mettra aux prises quatre représentants de LNB, avec un petit accent savoyard. Pour cause, l’équipe d’Aix-Maurienne version 2024/25 aura deux membres sur le parquet de Luanda avec Siriman Kanouté, donc, mais aussi Gerson Gonçalves, l’un des plus gros flops de la saison de Pro B qui retrouve des couleurs avec son pays natal (11 points à 4/8 et 3 passes décisives en 17 minutes).

De son côté, Kevin Kokila livrera bataille dans la raquette avec Ibrahima Cherif Haidara (5 points à 2/4 et 2 rebonds), l’un des joueurs emblématiques de La Rochelle.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
flavor_flav
Interressant de voir que la génération 2019 du mali progresse et va peut être donner un titre a leur pays alors qu'ils sont encore jeunes. Du coup ils sont qualifiés directement pour la prochaine coupe du monde?
Répondre
(1) J'aime
derniermot
Ou comment decredibiliser totalement le tournoi avec ce coup de sifflet made in Pro A
Répondre
(0) J'aime
claude_e
c'est désolant de voir combien d'arbitres tombent dans le panneau de la chute après un shoot alors que très souvent la faute technique est e rigueur
Répondre
(0) J'aime
