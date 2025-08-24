Le premier carton de la présaison LNB est pour Nicolas Pavrette (Aix-Maurienne)

20 matchs amicaux impliquant des équipes LNB se sont déjà joués à travers la France, et pas un seul joueur n’avait encore dépassé la barre des 25 d’évaluation, Romuald Morency (Blois) et Samuta Avea (Champagne Basket) restant bloqués à 24…

Puis, au cœur du petit gymnase Cédric Burdet de Belley, une sous-préfecture de l’Ain, Nicolas Pavrette (2,11 m, 23 ans) a étrenné son nouveau maillot… Visiblement revanchard après une première saison française où il n’a que très peu joué avec Orléans, le pivot originaire de Saint-Brieuc a cassé la baraque pour ses grands débuts avec Aix-Maurienne.

Au total, seulement 22 minutes de jeu contre Fribourg, mais un impressionnant double-double : 20 points à 8/13, 16 rebonds, 1 interception, 1 contre et 4 fautes provoquées pour 29 d’évaluation. Et encore, l’ancien roannais aurait pu faire mieux si les deux équipes avaient décidé de jouer une prolongation, mais la rencontre s’est terminée sur un match nul (82-82).

Une prestation qui est de bon augure pour Aix-Maurienne, en vue de cet exercice 2025/26, mais aussi pour… Orléans, qui garde les droits sur Pavrette. Signé trois ans en 2024, le pivot a été prêté au club savoyard. Ce qui signifie qu’il devrait revenir l’année prochaine à l’OLB, potentiellement transformé par une saison avec beaucoup plus de responsabilités dans les Alpes…

Les statistiques sont disponibles ici