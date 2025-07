Un ancien de l’ASVEL pour remplacer Kevarrius Hayes à Paris !

Ismaël Bako (2,08 m, 29 ans) est sur le point de retrouver l’EuroLeague avec Paris Basketball. D’après BasketNews, le club parisien est en passe de signer l’intérieur international belge pour remplacer Kevarrius Hayes, qui a quitté la capitale direction Monaco.

Un renfort expérimenté pour le Paris Basketball

Comme en 2024 avec Kevarrius Hayes, le Paris Basketball se tourne vers un ancien pivot de l’ASVEL pour sécuriser son cercle. Selon BasketNews, Ismaël Bako (2,08 m, 29 ans) est proche de signer avec le club parisien. L’international belge évoluait ces deux dernières saisons à l’UNICS Kazan, où il a tourné à 9 points, 6,8 rebonds et 1,2 contre par match.

Déjà passé par l’ASVEL entre 2019 et 2021, avec qui il a remporté le championnat et la Coupe de France en 2021, Ismaël Bako a aussi connu l’EuroLeague sous les couleurs de Virtus Bologne. En 2022-2023, il y avait démontré son impact défensif : avec lui sur le parquet, l’équipe encaissait 11,5 points de moins pour 100 possessions. Cette saison-là, il tournait à 6,1 points à 67% de réussite à 2-points, 2,6 rebonds et 0,6 contre en 15 minutes de moyenne.

Paris vise un nouveau saut défensif

Dans un effectif remodelé pour jouer à fond la carte EuroLeague, Ismaël Bako devrait occuper un rôle majeur dans la raquette parisienne. Sa mobilité, sa capacité à protéger le cercle et son expérience au haut niveau européen répondent parfaitement aux besoins laissés par le départ de Kevarrius Hayes.

Avec un CV riche de passages à l’ASVEL, Manresa, Virtus et Kazan, ainsi qu’un rôle établi en sélection belge depuis 2016, le natif de Louvain possède une solide culture du haut niveau. À Paris, il pourrait retrouver un environnement compétitif pour relancer sa carrière en EuroLeague et aider le club à maintenir son standing.