La Rochelle et Vichy ne faiblissent pas, Antibes ne se rebiffe pas

Pro B - La 9e journée a débuté ce vendredi avec notamment la victoire de Vichy à Lille dans un choc du haut de tableau (62-86), toujours dominé par La Rochelle vainqueur d'Aix-Maurienne (85-80). Un classement dont le fond est toujours occupé par Antibes, qui a une nouvelle fois connu la défaite contre Evreux (77-93).

La Rochelle facile… avant de douter !

La Rochelle a tangué, mais le Stade Rochelais n’a pas chaviré pour la 2e fois de la saison en Pro B. Pourtant, Aix-Maurienne n’est pas passé loin d’être le 2e bourreau des hommes de Julien Cortey, après Lille fin octobre. Car après avoir été mené de 24 points en début de 2e quart-temps (39-15), l’AMSB a grignoté son retard et a joué les yeux dans les yeux avec La Rochelle grâce notamment à K.J. Jackson (19 points et 6 passes décisives). Sauf qu’en face, le meneur Tray Buchanan a fait encore mieux (31 points) pour permettre aux Rochelais de l’emporter une nouvelle fois (85-80).

Derrière le leader, on retrouve Vichy, vainqueur sur le parquet de Lille (62-86). Au terme d’une première période quasi-parfaite (23-51) emmené par un très bon Noah Penda (15 points), le club thermal a ensuite su gérer les tentatives de retour de Nordistes bien trop maladroits dans la peinture (9/34 à 2-points) pour espérer autre chose qu’une défaite.

Antibes et Champagne Basket restent à quai

Antibes et Champagne Basket n’y arrivent décidément pas sur ce début de saison. Le club azuréen a de nouveau mordu la poussière, cette fois contre Evreux (77-93). L’Amicale laïque de la Madeleine a notamment pu compter sur sa jeune garde pour dominer l’ensemble de la partie (17 points pour Parmentelot et 16 points pour Angloma). Le club normand a réussi a doublé la mise pour la première fois de la saison, alors que c’est encore raté pour Champagne Basket. Face à un Akaemji Williams de gala (27 points et 7 passes décisives), Châlons-Reims est revenu dans la partie dans le 3e quart-temps (33-17) mais a finalement dû s’incliner dans les dernières minutes face au promu rouennais qui décroche déjà sa 6e victoire de la saison.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Nantes Basket Hermine a relevé la tête face à l’Etoile d’Angers grâce à un collectif retrouvé (80-85) tandis que Saint-Chamond a très facilement disposé de Fos-sur-Mer (97-76) avec, là aussi, une marque collective très bien répartie (quatre joueurs à plus de 15 points marqués).

Les résultats de la 9e journée de Pro B : Antibes vs Evreux : 77-93

: 77-93 Champagne Basket vs Rouen : 83-87

: 83-87 Lille vs Vichy : 62-86

: 62-86 La Rochelle vs Aix-Maurienne : 85-80

vs Aix-Maurienne : 85-80 Angers vs Nantes : 80-85

: 80-85 Saint-Chamond vs Fos-sur-Mer : 97-76