Le Real Madrid renverse l’Olympiakos dans le dernier quart-temps, les choix d’Evan Fournier critiqués par son coach

Le Real Madrid avait besoin de réagir après son échec initial en EuroLeague, et c’est chose faite face à l’Olympiakos (89-77). Malgré l’absence de Théo Maledon, le champion en titre de Liga Endesa a su hausser le ton en deuxième mi-temps pour s’imposer. Evan Fournier, étincelant à Madrid lors de la saison 2024-2025, a cette fois connu davantage de difficultés, malgré son impact dans le jeu.

Evan Fournier limité à Madrid, son coach critique

L’arrière de l’équipe de France a cumulé 14 points à 4/12 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 5 passes décisives, mais aussi 5 pertes de balle et 5 fautes provoquées, pour 11 d’évaluation en 26 minutes. Si ses fulgurances ont permis à l’Olympiakos de rester dans le match, le Charentonnais a manqué de régularité.

Son coach Georgios Bartzokas a d’ailleurs été critique sur sa fin de match ratée. « Ce n’est pas juste sur le fait qu’il n’ait pas défendu sur le 3-points de Gabriel Deck. C’est aussi sur les tirs qu’il a pris plus tôt, par Fournier et avant lui par Tyler Dorsey. »

Les Grecs, qui menaient 64-69 à l’entame du quatrième quart-temps, ont encaissé un 25-8 lors de l’ultime période. Mario Hezonja (18 points) et Gabriel Deck (13 points) ont mené l’attaque locale, bien épaulés par une rotation où six joueurs ont inscrit entre 6 et 9 points.

Première pour le Real, première défaite pour l’Olympiakos

Avec ce succès, le Real Madrid (1-1) efface son faux départ et retrouve de la confiance. De son côté, l’Olympiakos (1-1) a vu Tyler Dorsey briller (20 points), tandis que Sasha Vezenkov et Evan Fournier ont chacun ajouté 13 et 14 unités. Nikola Milutinov a complété le tableau avec 10 points.

Le Partizan et le Bayern également vainqueurs

À Belgrade, le Partizan a décroché sa première victoire en battant Milan 80-78 grâce à Sterling Brown (20 points). Shavon Shields a terminé meilleur marqueur du match avec 21 points mais Milan n’a pas enchaîné après sa victoire chez l’Etoile Rouge de Belgrade. Une équipe de l’Étoile Rouge qui a été dominée à Munich, par le Bayern (97-88) d’un énorme Andreas Obst (31 points, 9 paniers primés).