Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Le Real Madrid renverse l’Olympiakos dans le dernier quart-temps, les choix d’Evan Fournier critiqués par son coach

EuroLeague - Après sa victoire inaugurale à Baskonia, l’Olympiakos s’est incliné jeudi soir sur le parquet du Real Madrid (89-77), qui enregistre sa première victoire de la saison d’EuroLeague. Evan Fournier a livré une prestation mitigée dans une salle où il avait brillé la saison passée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Real Madrid renverse l’Olympiakos dans le dernier quart-temps, les choix d’Evan Fournier critiqués par son coach

Le Real Madrid a signé sa première victoire de la saison d’EuroLeague, contre l’Olympiakos

Crédit photo : Real Madrid

Le Real Madrid avait besoin de réagir après son échec initial en EuroLeague, et c’est chose faite face à l’Olympiakos (89-77). Malgré l’absence de Théo Maledon, le champion en titre de Liga Endesa a su hausser le ton en deuxième mi-temps pour s’imposer. Evan Fournier, étincelant à Madrid lors de la saison 2024-2025, a cette fois connu davantage de difficultés, malgré son impact dans le jeu.

– Journée 2

Evan Fournier limité à Madrid, son coach critique

L’arrière de l’équipe de France a cumulé 14 points à 4/12 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 5 passes décisives, mais aussi 5 pertes de balle et 5 fautes provoquées, pour 11 d’évaluation en 26 minutes. Si ses fulgurances ont permis à l’Olympiakos de rester dans le match, le Charentonnais a manqué de régularité.

Son coach Georgios Bartzokas a d’ailleurs été critique sur sa fin de match ratée. « Ce n’est pas juste sur le fait qu’il n’ait pas défendu sur le 3-points de Gabriel Deck. C’est aussi sur les tirs qu’il a pris plus tôt, par Fournier et avant lui par Tyler Dorsey. »

Les Grecs, qui menaient 64-69 à l’entame du quatrième quart-temps, ont encaissé un 25-8 lors de l’ultime période. Mario Hezonja (18 points) et Gabriel Deck (13 points) ont mené l’attaque locale, bien épaulés par une rotation où six joueurs ont inscrit entre 6 et 9 points.

Première pour le Real, première défaite pour l’Olympiakos

Avec ce succès, le Real Madrid (1-1) efface son faux départ et retrouve de la confiance. De son côté, l’Olympiakos (1-1) a vu Tyler Dorsey briller (20 points), tandis que Sasha Vezenkov et Evan Fournier ont chacun ajouté 13 et 14 unités. Nikola Milutinov a complété le tableau avec 10 points.

Le Partizan et le Bayern également vainqueurs

À Belgrade, le Partizan a décroché sa première victoire en battant Milan 80-78 grâce à Sterling Brown (20 points). Shavon Shields a terminé meilleur marqueur du match avec 21 points mais Milan n’a pas enchaîné après sa victoire chez l’Etoile Rouge de Belgrade. Une équipe de l’Étoile Rouge qui a été dominée à Munich, par le Bayern (97-88) d’un énorme Andreas Obst (31 points, 9 paniers primés).

EuroLeague – Journée 2
02/10/2025
PAR Partizan Belgrade
80 78
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
BAY FC Bayern Munich
97 88
CRV Crvena Zvezda Belgrade
REA Real Madrid
89 77
OLY Olympiacos Piraeus
03/10/2025
ZAL Zalgiris Kaunas
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
ASM Monaco
DUB Dubai Basketball
EFE Anadolu Efes Istanbul
HAP Hapoel Tel Aviv
ASV ASVEL
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
PAN Panathinaikos Athens
FCB FC Barcelone
VAL Valencia Basket
BOL Virtus Bologna
MAC Maccabi Tel Aviv
PAR Paris Basketball
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
un coach qui critique publiquement ses joueurs...quelle honte... moi qui pensait naivement, suivant les "spécialistes" de ce site, qu'il n'y avait que Legname qui faisait ça
Répondre
(2) J'aime
glidos
L'iddyle entre weshman et Olympiacos n'ira jamais au bout. Ce sont des fous de l'avoir resigné. Effectivement il défend très mal, n'offre aucune garantie en terme de maniement/remontée de balle, croque bien souvent et son body langage reste infecte. Il connaîtra à Olympiacos la même fin que celle qu'il a eu en NBA et terminera sa carrière en Elite1 à Paris, pour le plus grand plaisir de quelques baskétixs.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Daniel Goethals a été nommé secrétaire général de Swiss Basketball
À l’étranger
00h00L’ancien coach d’Antibes Daniel Goethals devient secrétaire général de Swiss basketball
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Marie Mané passe de Saragosse à Gran Canaria
À l’étranger
00h00Une troisième Française rejoint Gran Canaria
Le Real Madrid a signé sa première victoire de la saison d'EuroLeague, contre l'Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Le Real Madrid renverse l’Olympiakos dans le dernier quart-temps, les choix d’Evan Fournier critiqués par son coach
Nadir Hifi dans les travées de la Belgrade Arena pour Partizan - Milan
EuroLeague
00h00Quand Nadir Hifi se fait plaisir en assistant à Partizan – Milan à la Belgrade Arena
Narcisse Ngoy a signé le record de rebonds de l'histoire de Poitiers en ELITE 2
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy signe un record historique au Poitiers Basket 86
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Dario Gjergja est à Limoges depuis un mois, et il séduit déjà
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja séduit déjà à Limoges : « Il a beaucoup d’idées et de subtilité »
Jerome Sanchez absent contre Blois
ELITE 2
00h00La Rochelle privée de son capitaine et peut-être son jeune talent contre le leader
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
1 / 0