Neal Sako (ASVEL) doit partager son MVP de la 2e journée de l’EuroLeague

Après seulement deux matchs d’EuroLeague, Neal Sako a déjà droit à son titre de MVP, pour le compte de la 2e journée de saison régulière. Enfin, pas tout à fait : le pivot de l’ASVEL doit le partager avec le joueur de l’Olympiakos Sasha Vezenkov, honoré pour son retour au stade de l’Amitié et de la Paix lors de la victoire contre le Zalgiris Kaunas.

Qu’à cela ne tienne, Neal Sako (2,10 m, 25 ans) retiendra longtemps ce jeudi 10 octobre comme celui de son acte de naissance en EuroLeague. L’ancien joueur de Cholet a été le meilleur Villeurbannais sur le parquet contre la Virtus Bologne (19 points à 9/11 aux tirs, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 26 minutes de jeu). Ce dernier a même parachevé la victoire des siens en contrant Isaïa Cordinier qui tentait d’arracher une prolongation en toute fin de partie.

You cannot seperate them 🤝 In Round Two, we have Co-MVPs 🏆

Sasha Vezenkov dominated on his first home game back with @Olympiacos_BC while Neal Sako had an INSANE Stat-Line for @LDLCASVEL 🥶

'MVP of the Round' I @PaniniAmerica

