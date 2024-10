Neal Sako, une entrée par la grande porte en EuroLeague : « Cette dernière action le définit »

La première victoire de l’ASVEL en EuroLeague de la saison 2024-2025 laissera le souvenir de l’émergence de Neal Sako sur la scène européenne. Omniprésent durant toute la partie face à la Virtus Bologne, le pivot villeurbannais a sécurisé la victoire de son équipe en contrant Isaïa Cordinier sur la dernière action de la partie. De quoi le pousser sous le feu des projecteurs, pour son 2e match seulement au sein de la reine des compétitions européennes.

« Il est surprenant »

Meilleur marqueur (18), meilleur rebondeur (11) et meilleure évaluation (30), Neal Sako n’a pas fait les choses à moitié contre la Virtus Bologne. Et son contre en fin de match sur l’international français, auteur de son record offensif en EuroLeague durant la soirée, a mis un superbe point final à sa prestation.

« On savait qu’ils allaient jouer un un-contre-un, et que ce serait pour Isaïa qui est très chaud depuis pas mal de temps, retraçait Neal Sako en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L’Équipe. J’ai essayé de lui rendre le tir le plus difficile possible sur le changement. »

Une défense totalement réussie avec un contre à l’arrivée, qui illustre le caractère de l’ASVEL en ce début de saison, volontaire et combative. L’entraîneur villeurbannais a également tiré un joli coup de chapeau à son joueur, première recrue du club cet été.

« Beaucoup doutaient quand on l’a signé car c’est difficile de mettre des joueurs en avant quand ils n’ont jamais joué l’EuroLeague, expliquait Pierric Poupet. Je suis convaincu qu’il peut et va faire plus, qu’il va exister à ce niveau. Il est surprenant. »

Ancien joueur de Boulogne-Levallois, Rueil-Malmaison, Champagne Basket et Cholet, Neal Sako (2,10 m, 25 ans) ne s’est mis au basket qu’à partir de l’âge de 16-17 ans. Moins de dix ans plus, il est désormais sur le devant de la scène européenne à affronter les meilleurs intérieurs du continent. Viendra désormais le plus dur, confirmer dans la durée. Le prochain match pour certifier son nouveau statut européen est largement dans ses cordes, avec un déplacement chez l’Alba Berlin, l’un des cancres du dernier exercice, le mardi 15 octobre.