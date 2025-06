Valence en pôle position pour faire venir Neal Sako

Neal Sako (2,10 m, 25 ans), pivot de l’ASVEL, pourrait faire ses valises dès cet été pour rejoindre Valence. D’après BasketNews, le club espagnol est en pole position pour accueillir le joueur français, auteur d’une première saison en EuroLeague. Ce départ potentiel intervient dans un contexte délicat pour l’ASVEL, confrontée à une situation financière critique et à une probable restriction de sa masse salariale par la DNCCG de la LNB.

Neal Sako, un gros début de saison en EuroLeague

Passé par le centre de formation du Paris-Levallois, Neal Sako s’est imposé cette saison comme le pivot titulaire de l’ASVEL. Pour sa première campagne dans la compétition, il a tourné à 9,0 points à 68,1% de réussite à 2-points, 6,2 rebonds (dont 2,7 offensifs), 0,8 interception et 0,5 contre en 22 minutes par match. Son impact a été immédiat dans la grande ligue européenne. L’ancien joueur de Champagne Basket tournait en effet à 13,6 points, 9,8 rebonds et 23 d’évaluation après cinq journées. Scouté par la suite, il a vu son impact se réduire, notamment à cause d’un déficit de dureté à ce niveau.

Au fil de la saison, il a tout de même cumulé cinq double-doubles, terminé 7e rebondeur de l’EuroLeague et 2e au nombre de rebonds offensifs. Il s’est aussi illustré dans l’ombre avec des statistiques avancées très flatteuses : 4e de la ligue en screen assists, et un NET rating en faveur de l’ASVEL lorsqu’il était sur le terrain (+5,8 points marqués pour 100 possessions) rappelle BasketNews.

PROFIL JOUEUR Neal SAKO Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 25 ans (13/08/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,4 #118 REB 6,1 #9 PD 0,8 #159

Un départ qui s’inscrit dans une fuite des talents

Ce transfert potentiel de Neal Sako vers Valence, de retour en EuroLeague la saison prochaine, s’inscrit dans un contexte de fragilité économique pour l’ASVEL. En proie à un déficit estimé à plusieurs millions d’euros, le club présidé par Tony Parker pourrait voir – au mieux – la DNCCG encadrer strictement sa masse salariale, ce qui rendrait difficile le maintien de ses meilleurs éléments.

Sur la scène nationale, Sako a également été solide avec 7,4 points et 6,1 rebonds de moyenne en Betclic ELITE. Mais ses lacunes aux lancers francs (40% en championnat) et un déficit de dureté dans certaines séquences ont aussi limité son impact sur la fin de saison, et notamment en demi-finales des playoffs contre l’AS Monaco (0 point et 5 rebonds sur le match 4).

Malgré tout, ses performances globales — avec une fin de saison enthousiasmante (10,6 points à 80% de réussite, 6,2 rebonds sur les neuf derniers matchs d’EuroLeague) — font de lui une recrue de choix pour Valence, qui avait déjà tenté de le faire venir en 2024.