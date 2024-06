Neal Sako, une option pour Valence ?

Club à la forte tradition française, avec Damien Inglis (tout juste libéré) en dernier exemple, Valence pourrait entretenir sa tradition française. Selon les informations de Cadena SER, le VBC aurait coché le nom de Neal Sako (2,10 m, 24 ans) dans ses carnets.

Toutefois, nos confrères informent que l’intérêt valencian est lié à une seule condition : que l’équipe de Pedro Martinez ne dispute finalement l’EuroCup, après deux saisons au plus haut niveau. Mais Neal Sako serait « une option sérieuse » pour Valence en cas de retour au deuxième échelon européen.

Ce qui vient confirmer la dimension des prétendants pour l’ancien pivot de Rueil. MVP de la saison choletaise, il a pris une toute autre dimension (11,6 points à 70%, 7,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 54 matchs) et intéresse désormais des équipes bien plus prestigieuses que CB. Fin mai, Le Courrier de l’Ouest avait évoqué la piste ASVEL pour le Francilien.