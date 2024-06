Après une belle première saison en EuroLeague, Damien Inglis ne poursuivra pas à Valence

Damien Inglis et Valence, c’est terminé. Le club espagnol a annoncé ce vendredi 7 juin la décision de ne pas activer la 2e année de contrat de l’intérieur français, qui se retrouve ainsi sur le marché.

🧡 Mucha suerte, @DamienINGLIS

Une première année intéressante en EuroLeague

À la découverte de l’EuroLeague cette saison, le Guyanais a vécu un exercice contrasté, avec de jolies performances individuelles mais des résultats collectifs décevants. Pour ses premiers pas dans la plus grande compétition européenne, le double vainqueur de l’EuroCup (2021 avec Monaco et 2023 avec Gran Canaria) a été plutôt intéressant : 8,2 points, 4,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 20 minutes de jeu en moyenne en 32 matchs d’EuroLeague.

Mais cela n’a pas suffi pour les Valencians, échouant à se qualifier pour les playoffs ou même le play-in, avec notamment une débandade en fin de saison face à l’ASVEL. Ce qui a d’ailleurs coûté la place de l’entraîneur Alex Mumbru. En championnat espagnol, Valence a été éliminé d’emblée par le futur finaliste, le Murcie de Yannis Morin.

L’ancien joueur NBA ne poursuivra donc pas la tradition des joueurs français à Valence, lui qui avait pris la suite des Nando De Colo, Antoine Diot, Louis Labeyrie et bien d’autres. À 29 ans et au sortir de son seul exercice en EuroLeague, Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) a-t-il suffisamment prouvé pour retrouver une place dans une écurie disputant la première compétition européenne ? Réponse dans les semaines à venir.