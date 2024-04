Álex Mumbrú coupé par Valence après la débandade contre l’ASVEL

Álex Mumbrú n’a pas survécu à la cuisante défaite de Valence contre l’ASVEL (69-98) en EuroLeague, qui a mis fin aux espoirs de qualification pour le play-in.

Septième en Liga Endesa (16 victoires et 11 défaites) et 13e en EuroLeague (14 victoires et 19 défaites), le club espagnol réalise une saison 2023-2024 moyenne. Ancien cadre de la sélection espagnole, Álex Mumbrú était arrivé à Valence en 2022 après avoir réalisé quatre belles saisons de coach à Bilbao, où il avait terminé sa carrière de joueur en 2018. L’équipe de Damien Inglis va désormais être coachée par Xavi Albert, qui était l’un des assistants d’Álex Mumbrú.

Sept entraîneurs ont déjà été évincés en cours de saison 2023-2024 par les 18 clubs engagés en EuroLeague.