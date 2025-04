ITW Mohamed Diawara : « L’idéal serait qu’une franchise NBA voit vraiment mon potentiel et veuille l’exploiter »

C’est l’un des prospects à haut potentiel du basket français. Après n’avoir joué que des bouts de saison avec Paris, Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) vit sa première saison complète en Betclic ÉLITE du côté de Cholet. Sixième homme de la rotation de Fabrice Lefrançois, il rend bien des services à celui-ci, tout en restant bridé. En 20 minutes de moyenne en championnat, il compile 6,0 points à 40% de réussite aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 2,9 rebonds et 1,2 passe décisive, avec en prime une défense de fer sur plusieurs postes. Des statistiques en-deçà de celles de son grand ami Noah Penda (1,99 m, 20 ans), qui est lui attendu au premier tour de la Draft. « Je pourrais faire beaucoup mieux » nous a-t-il avoué.

Un 3&D mais avec des instincts de créateur

« C’est un vrai couteau-suisse » explique son coach pour définir le rôle de Diawara. Ce qui pourrait être utile au plus haut niveau : « En NBA ils ont besoin de joueurs qui fluidifient le jeu au milieu des stars. » Lefrançois met notamment en avant les qualités de création de son joueur, qui fait souvent passer le collectif avant l’individuel. Un côté altruiste qui lui a d’ailleurs parfois desservi chez les jeunes, puisqu’il ne se mettait pas assez en avant. « C’est vrai que parfois il faut savoir jouer pour soi, parce que ça va ouvrir le jeu. C’est quelque chose que j’ai pris en compte, j’essaye de travailler dessus » explique le principal intéressé.

Mohamed Diawara 🇫🇷 (2005) il sort des drive-and-kicks… Pour un ailier-fort de 2m05 c'est quand même pas commun Je me demande s'il aura sa chance à la Draftpic.twitter.com/HRLSEJLA8W — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 12, 2025

Sa défense a toujours été son gros point fort et l’évolution de son tir extérieur (34,5% à 3-points avec 2,5 tentatives par match) ajoute la corde qui a longtemps manqué à son arc. Deux satisfactions qui pourraient l’amener au plus haut niveau, notamment en NBA. Car c’est ce que vise en définitive l’ailier originaire du 13e arrondissement de Paris. « L’année dernière je me suis présenté à la Draft avant de me retirer quelque temps après. C’était pour voir l’intérêt des franchises.… Mais cette saison c’est sûr que ça sera une déclaration. Après on verra en fonction des intérêts et des workouts, si je retirerai ou pas. » Pour l’instant, il apparaît rarement dans les mock drafts, ou alors au second tour. Il essaye de ne pas y prêter attention, expliquant que tout peut très vite bouger. Les playoffs 2023 de Bilal Coulibaly en sont un bon exemple.

Une franchise de l’Ouest serait très intéressée par les services de Diawara, selon nos informations. « Je préfèrerai me développer là-bas plutôt qu’être “stash” en Europe » confie-t-il. Se représenter en 2026 pourrait aussi être une option, lui qui a toujours dit vouloir rester patient. Sa signature à Cholet est d’ailleurs sur deux saisons.

Quel avenir ?

Quant à ses inspirations, l’ailier mesuré à 2,05 m pour 2,25 m d’envergure voit plusieurs exemples desquels s’inspirer en NBA. Scottie Barnes et Pascal Siakam notamment pour le jeu défensif (« des grands avec des longs bras qui peuvent tirer et défendre sur tous les postes »). Plus jeune, il admirait des joueurs comme Kevin Durant ou Paul George. Mais s’est rendu compte que les capacités offensives de telles superstars étaient inatteignables. À 20 ans, le champion d’Europe U20 est en tout cas encore loin de son plein potentiel. Son scénario idéal pour la saison prochaine ? « Ce serait que je me présente à la Draft, que j’ai des workouts, et que je tombe sur une franchise qui voit vraiment mon potentiel et veut l’exploiter. Être drafté et commencer un autre projet en NBA, pouvoir jouer et me développer aux États-Unis. »

Mais avant cela, une fin de saison l’attend à Cholet. Toujours dans le Top 4 derrière les trois équipes d’EuroLeague, le club des Mauges a validé son ticket pour les playoffs après une dernière victoire contre Nanterre. Une victoire « magnifique, à la hauteur de notre saison » comme le dit coach Lefrançois. Diawara, qui a été élu meilleur jeune de la phase aller du championnat, aura un rôle important à jouer en playoffs et d’ici là, notamment au vu des blessures qui secouent l’effectif.

L’avis du coach Fabrice Lefrançois « Défensivement, c’est là où il est le plus stable. Mais pour moi, c’est un couteau-suisse. Je peux le mettre du poste 1 au poste 5, il jouera, et sans faire de bêtises. C’est un vrai bon créateur ballon en main, sur pick-and-roll. Mais il peut aussi jouer comme un grand, parce qu’après avoir posé des écrans il trouve toutes les ouvertures, passes, finitions… C’est difficile de trouver un domaine en attaque où il est expert, parce qu’il fait tout […] Ça sera un joueur de très haut niveau, avec je pense un rôle de couteau-suisse. Capable de faire beaucoup de choses et de faciliter le jeu. Il est vraiment orienté vers le groupe, et pas vers lui-même. C’est comme Boris Diaw, on lui a reproché de ne pas prendre le jeu assez à son compte, mais c’est une qualité. Je suis très content de l’avoir avec nous, et je lui souhaite le meilleur pour la suite. »