Malgré un secteur intérieur décimé, Cholet à la relance contre Nanterre

En plus de la blessure de Bastien Vautier (dont le retour est attendu 1 ou 2 matchs avant la fin de saison régulière), Cholet doit faire sans un autre cadre, Chris-Ebou Ndow, qui s’est blessé à l’entraînement jeudi, et pourrait être absent jusqu’à la fin de saison. Le coach Fabrice Lefrançois a donc dû jongler entre les pros et les Espoirs ce samedi soir. Et ses joueurs ne lui ont pas fait de cadeaux en accumulant les fautes (Mohamed Sankhe exclu, trois joueurs à 4 fautes, 30 fautes au total). Heureusement en face, le staff nanterrien s’est retrouvé dans une situation similaire, à partir du moment où l’ailier-fort Desi Rodriguez s’est fait exclure. Le meilleur marqueur de l’équipe a failli en venir aux mains avec les arbitres et le public choletais (à qui il a lâché un mauvais geste en sortant). L’autre intérieur Lucas Dussoulier l’a aussi rejoint prématurément avec 5 fautes. C’est donc une partie marquée par les fautes et le small-ball que se sont livrées les deux équipes à la Meilleraie.

Et dans ce jeu rapide, les Choletais se sont régalés : 22 passes décisives, 9/28 à 3-points (32,1%), 11 joueurs ont marqué… Au vu du secteur intérieur décimé, la parole a été donnée aux extérieurs. Gérald Ayayi et Stefan Smith ont notamment combiné pour 40 points. Mais le match a surtout été haché par les très nombreux coups de sifflet.

💥 | Le dunk surpuissant d'Aaron Wheeler ! 🙌 Suivez la fin de la rencontre en direct sur DAZN 👉 https://t.co/flFYXGUaxG#BetclicELITE pic.twitter.com/l4IwPAWYv8 — DAZN France (@DAZN_FR) April 12, 2025

Nanterre rate une belle occasion, mais rien n’est joué

Avec 56 fautes au total (30 pour Cholet, 26 pour Nanterre), le match s’est étalé sur plus de deux heures. Que Nanterre a finalement perdu sur longueur en étant moins régulier dans la concentration. « On est rentrés dans beaucoup de frustration, moi le premier, et ce n’était pas ce qu’il fallait faire. On n’était plus lucides. Et on est une équipe qui n’a pas de marge, donc on ne peut pas se le permettre » a analysé Benjamin Sene (8 points).

« On s’est complètement trompés de match et d’adversaire… Il y a une chose que tu ne peux pas maîtriser dans le basket, c’est l’arbitrage. On a perdu trop d’énergie et de lucidité là-dedans » a ajouté le coach Philippe Da Silva. Mais il a tempéré sur l’importance de cette défaite. Tout est encore faisable dans la course au play-in, puisque le club francilien affrontera ses adversaires directs sur cette fin de saison régulière (Chalon, Nancy, Strasbourg…). Une victoire face à un adversaire du Top 4 même si affaibli comme Cholet aurait seulement été un bonus.

Les jeunes choletais tiennent leur rang

Côté Choletais, les sourires sont de retour. Cette victoire devant les 4600 spectateurs de La Meilleraie et le moment de communion qui a suivi fait beaucoup de bien au moral. D’autant plus qu’elle est encore plus méritante au vu des blessures qui touchent l’effectif. « La victoire est à la hauteur de notre saison, magnifique. On a donné 77 minutes de temps de jeu à des gars de moins de 22 ans, je ne sais pas si on se rend compte » a apprécié un Fabrice Lefrançois revigoré, alors qu’il avait piqué une colère après la dernière défaite contre Chalon. Les Espoirs Mohamed Sankhe (5 points, 6 rebonds en 10 minutes) et Léopold Levillain (2 points en 11 minutes) se sont en effet relayés au poste 5 et ont tenu leur rang. Une victoire qu’il faut mettre au crédit de la formation choletaise selon le technicien, qui ne cesse de produire des jeunes joueurs compétitifs.

Mais contre des adversaires plus redoutables, difficile d’anticiper si les Espoirs pourront continuer sur cette lancée. Cholet affrontera deux équipes playoffables (ASVEL et Bourg) et deux équipes de play-in (Saint-Quentin et Nancy) lors des cinq derniers matchs. Consolation : le Top 6 est définitivement assuré avec cette 18e victoire. L’ordre reste à déterminer. D’où l’impatience de Fabrice Lefrançois : « J’aimerais bien que Bastien revienne dans pas trop longtemps… »

Depuis La Meilleraie,