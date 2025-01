Mohamed Diawara élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE

Parmi le gros contingent de jeunes joueurs qui composent la Betclic ELITE cette saison, c’est Mohamed Diawara qui a été élu meilleur jeune de la phase aller du championnat de France. Le jeune ailier, qui a rejoint Cholet l’été dernier en provenance du Paris Basketball, ne doit pas regretter son choix d’avoir poser ses valises dans les Mauges.

D’abord car la saison de Cholet Basket est pour le moment une réussite, avec une première place de Betclic ELITE après 16 journées et une qualification pour le top 16 de la FIBA Europe Cup garantie. Puis car Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) a bien trouvé sa place au sein du collectif bien huilé mis en place par Fabrice Lefrançois. Potentiellement en course pour une Draft NBA cet été, le champion d’Europe Espoirs 2024 joue un peu moins de 20 minutes en moyenne, pour 5,9 points à 42% aux tirs dont 34% à 3-points, 2,3 rebonds et 1,3 passe décisive.

Dans un championnat où Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) évolue, il est pourtant surprenant de voir que le meneur de Saint-Quentin n’ait pas été plébiscité pour cette distinction de mi-saison.