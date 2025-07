Officiel : Mohamed Diawara reste aux États-Unis, Chibuzo Agbo le remplace à Cholet

Suite et fin du gros turnover estival sur les ailes du Cholet Basket. Il n’y aura donc aucune continuité sur les postes 3-4 pour la saison prochaine. La dernière pièce en suspens, Mohamed Diawara (2,05 m, 20 ans) s’est envolée définitivement vers les États-Unis. Alors qu’au lendemain de sa Draft en n°51, son agent laissait la porte ouverte à un retour dans les Mauges pour son protégé en cas de “Draft and stash” des Knicks, il n’y aura finalement rien de cela.

Diawara s’en va…

Le club a officialisé dans un communiqué que Diawara avait « décidé de poursuivre son aventure aux États-Unis. » Sans davantage de précision concernant son avenir. Et pour cause : rien n’est encore signé avec les Knicks selon nos informations. Mais au minimum, il sera intégré à l’équipe de G-League de Westchester pour faire ses gammes, après avoir convaincu en Summer League. Il a déjà pu choisir son numéro de maillot NBA (le n°51), ce qui est bon signe. Il dit donc au revoir à la LNB, où il aura passé les quatre dernières saisons entre Paris, Poitiers et Cholet.

Fabrice Lefrançois et son staff perdent donc un sacré « couteau-suisse » comme il le décrivait, qui a rendu bien des services aux postes 3 et 4 la saison dernière. Diawara a joué 20 minutes de moyenne sous le maillot rouge et blanc la saison dernière, avec 7 titularisations sur 27 matchs disputés en Betclic ÉLITE. Sa défense sur à peu près tous les postes était son arme principale. On l’a vu se révéler en playoffs, en terminant avec un match à 14 points et 7 rebonds contre Bourg, qui a probablement convaincu les scouts NBA présents.

Arrivé en provenance de Paris à l’été 2024 et récemment médaillé d’or à l’Euro U20 avec l’Équipe de France, Mohamed Diawara avait un objectif clair : rejoindre la NBA. 🎯 C’est désormais chose faite : Mo a été sélectionné en 51ème position de la Draft NBA 2025 par les New York… pic.twitter.com/5oujazASBG — Cholet Basket (@CB_officiel) July 25, 2025

… mais Agbo arrive

L’originaire du 13e arrondissement parisien sera donc remplacé numériquement par l’ailier Chibuzo Agbo (2,01 m, 23 ans). Américain au passeport nigérian (il a été invité au camp d’entraînement des J.O de Tokyo avec l’équipe nationale), le Californien a passé cinq saisons en NCAA et fera ses débuts dans le monde professionnel. La saison dernière, on l’a vu finir son cursus avec les célèbres Trojans de South California (USC), où il était l’un des piliers. Si bien qu’il a compilé 11,8 points à 41,1% aux tirs (dont 39,6% à 3-points), 4,5 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,0 interception en 32 minutes de moyenne.

Véritable menace derrière l’arc, il a aussi été sélectionné dans la Summer League NBA avec les San Antonio Spurs, où il a été moins en vue. Le coach Lefrançois le qualifie comme un « super 3&D, avec un très bon tir à 3-points et dans les espaces intermédiaires, également un bon défenseur qui participe au rebond. » Il anticipe qu’il pourra se décaler sur les postes 2 et 4, comme Diawara avant lui.