Daffa Cissoko, petite sœur de Sidy, choisit la voie de la NCAA

C’est un nom bien connu, mais un prénom qui ne demande qu’à se faire connaître. Daffa Cissoko (1,93 m, 18 ans), petite sœur du joueur NBA des Portland Trail Blazers Sidy Cissoko et fille de l’ex-international sénégalais Yaya Cissokho, va elle aussi tenter de faire carrière. Et pour cela, la jeune intérieure va prendre la direction des États-Unis, comme beaucoup d’autres prospects français et européens cet été. À tout juste 18 ans, elle s’est en effet engagée sur le circuit universitaire américain (NCAA) avec les Oklahoma Sooners. Une nouvelle annoncée début juillet par l’université, qui a notamment vu passer la multiple All-Star WNBA Danielle Robinson et la fille d’Hakeem Olajuwon (Abi), ou encore Blake Griffin et Trae Young en NBA. Un changement de vie et de formation pour Cissoko, comme l’ont fait beaucoup d’autres prospects français cet été.

Décollage immédiat

La coach Jennie Baranczyk a expliqué avoir hâte de voir la jeune française rejoindre le programme. Elle y jouera dès la rentrée, en tant que freshman. Ce sera la première tricolore de l’histoire de la fac, et la deuxième européenne dans l’effectif actuel (avec l’Irlandaise Emma Tolan). Dans le communiqué d’annonce, Baranczyk parle d’une « super joueuse avec d’incroyables qualités athlétiques et de longueur, et qui n’arrête pas d’aller se battre au rebond. » Du haut de son mètre 93 et de sa grande envergure, elle est en effet déjà taillée pour dominer athlétiquement dans la raquette. Et nulle doute que les infrastructures américaines et les programmes d’entraînement la pousseront dans ce sens.

Sa future coach décrit aussi à quel point « avoir joué contre des professionnelles en France l’a préparée pour être impactante à Norman [ville d’accueil des Sooners, en banlieue d’Oklahoma City]. » Car Cissoko était en effet couvée dans les centres de formation de Mondeville puis Voiron en France. Si elle n’est apparue qu’une petite minute en LF2 en 2023, elle a dominé le championnat U18. La saison dernière avec le Pays Voironnais, elle a été championne de France du groupe B, en terminant sur un parfait 10-0. Lors du Final Four à Limoges, son équipe a battu Lille puis Orly pour aller chercher le titre national, et rattraper leur non-qualification pour la poule U18 Élite.

Membre de la génération 2007, Cissoko n’a jamais été sélectionnée en équipe de France. Il y a donc une volonté de faire décoller sa carrière en allant se former aux États-Unis. Le même été où la leader de sa génération Aïnhoa Risacher, elle aussi sœur d’un joueur NBA, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASVEL.