« Un beau rôle », moins de matchs, poste 1 : Soren Bracq explique son départ de Cholet pour Gravelines

C’est un des nombreux prospects qui a quitté Cholet Basket ces dernières semaines, et le plus gros d’entre eux avec Mohamed Diawara (qui va rester aux États-Unis après sa Draft). Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) a en effet déménagé vers le Nord à Gravelines-Dunkerque, où il a été signé par le BCM pour trois saisons. Ces derniers en avaient fait l’une des priorités dans leur recrutement. Initialement membre de l’équipe Espoirs, le combo-guard de la génération 2007 s’est illustré avec les pros en 2024/25. Si bien qu’il y a joué 24 matchs pour 3,1 points et 1,3 passe décisive en 10 minutes de moyenne. On se souvient notamment de ses matchs à 14 points contre l’ASVEL ou 11 contre Bourg-en-Bresse, qui laissaient entrevoir un bel avenir à l’Angevin.

𝙎𝙤𝙧𝙚𝙣 𝘽𝙧𝙖𝙘𝙦, 𝙩𝙧𝙤𝙞𝙨𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙧𝙪𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙩𝙞𝙢𝙚 !🔝 Révélé à @CB_officiel cette saison, Soren (18 ans, 1.94m) poursuivra son éclosion sous le maillot du @BCMBasket pour les 3 prochaines saisons.🤝 📲 https://t.co/CWf2AgJSOi#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/rox3fTg3ib — BCM Basketball (@BCMBasket) June 23, 2025

Un rôle plus établi

Mais celui-ci s’écrira donc chez les Maritimes du BCM, avec qui il sera utilisé « autant sur le poste de meneur que sur le poste 2 » comme l’a indiqué son futur coach Jean-Christophe Prat à sa signature. Et c’est justement un point de friction qui l’a amené à quitter Cholet Basket. C’est en tout cas ce que le prospect a expliqué dans une interview récente au Courrier de l’Ouest :

« Je suis allé au BCM pour avoir un vrai poste fixe, ma place dans le collectif… À Cholet, c’était vraiment un projet sur le poste 2, vu qu’au poste 1, il y a beaucoup de monde. Il y a déjà TJ Campbell, Nathan De Sousa et Aaron Towo-Nansi aussi, qui va commencer à jouer un peu en pro. Ça ne me laissait plus trop de place. Alors que maintenant je vais pouvoir jouer sur les postes 1 et 2. »

Les trois cités ont en effet décidé de rester pour la saison prochaine, ce qui bloquait les possibilités de Bracq. Sur les lignes arrières du BCM, il sera pour l’instant accompagné de l’autre ex-choletais Romain Valakou qui fait le voyage avec lui et des recrues au poste 2 Gauthier Denis et Mike Lewis II. Un meneur est encore recherché pour compléter le tout. L’environnement global dans le club nordiste était aussi plus propice à son développement, comme il l’a appuyé :

« À la fin de la saison, Gravelines avait un fort intérêt pour moi, dans un beau rôle. Ce sont vraiment eux qui m’ont sollicité. À Cholet, on connaît un peu le fonctionnement, et il y a beaucoup de rotations. Certes, il y a plus de matchs, mais ça tourne beaucoup. Je me suis dit que, peut-être, dans un but de développement personnel, il était préférable d’aller dans un club où ça joue moins. Pour pouvoir plus travailler sur mon jeu. »

Développement individuel

En effet, il rejoint un club qui ne jouera pas de coupe d’Europe. Contrairement à Cholet, qui sera en BCL la saison prochaine. Bracq ne jouera donc qu’un match par semaine, avec la possibilité de travailler sur son jeu lors des nombreux entraînements collectifs et individuels, comme l’a par exemple fait Noah Penda cette année avec Le Mans, avant d’être drafté en NBA. Car Bracq a aussi beaucoup de travail pour accomplir ses objectifs.

Sa Coupe du monde U19 il y a quelques semaines en est la meilleure preuve. Il a vraiment déçu avec seulement 5 points de moyenne en 21 minutes et des pourcentages faméliques, dans une équipe de France qui avait pourtant besoin de leaders (et qui a terminé… 10e de la compétition). Lui même a qualifié cette expérience de « mauvaise » sur le plan personnel : « j’aurais clairement pu avoir plus d’impact. Je suis assez déçu de ce que j’ai fait. »