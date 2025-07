Fos-Provence signe deux joueurs, dont un ancien d’ÉLITE 2

Tout juste relégué en Nationale 1, Fos-Provence conclut son recrutement ambitieux avec l’arrivée de Kareem Thompson (1,97 m, 24 ans) et de l’intérieur nigérian Martins Igbanu (2,02 m, 28 ans).

Parti de l’Hexagone il y a trois ans, Igbanu est un habitué du championnat français où il a évolué à Denain et Rouen en Pro B, puis à Caen en Nationale 1. Le Nigérian a ensuite été dominant en première division suisse avec le BC Boncourt en 2022-2023 (22,5 points et 7,7 rebonds en moyenne sur 24 matchs) malgré une fin d’aventure plus compliqué suite à une altercation sur le terrain qui lui a valu une suspension. Igbanu était ensuite parti au Niigata Albirex, d’où il revient en ayant frôlé le double-double de moyenne (11 points, 9 rebonds).

Avec l’intérieur nigérian, le coach fosséen Emmanuel Schmitt est ravi voir arriver “un joueur intérieur très complet, avec une palette offensive fournie. C’est un joueur très athlétique qui va nous apporter des deux côtés du terrain, par sa dimension physique et son engagement. C’est une pièce importante qui vient compléter le reste de notre raquette. C’est un garçon très costaud, agressif, capable de scorer dos au panier, face au panier, dans la zone intermédiaire. C’est ce qu’on va attendre de lui, qu’il nous amène toutes ces qualités, ainsi que sa polyvalence des deux côtés du terrain”, raconte l’entraîneur dans le communiqué du club.

Comme pour Igbanu, qui avait évolué en Suisse, Emmanuel Schmitt a décelé le potentiel de son nouvel ailier Kareem Thompson chez le voisin helvète. Avec 16 points à 38,7% d’adresse à 3-points, 6 rebonds, et 4,8 passes décisives pour 19,2 d’évaluation en moyenne lors de sa première saison professionnelle, Thompson est “sorti du lot” chez l’ex-sélectionneur de la Suisse et ex-entraîneur à Genève, Neuchâtel, et Monthey où l’Américain évoluait.

Le technicien des Byers voit en Thompson “un joueur qui a démontré toute sa polyvalence en Suisse cette saison. C’est un poste 3, qui est capable de créer, à la fois pour lui et pour les autres. Il a aussi une capacité à jouer sans dribble, une adresse à 3-points supérieure à la moyenne. Sa polyvalence est extrêmement intéressante. Il a fait une première saison en professionnel et arrive chez nous pour nous aider à atteindre notre objectif et pour qu’il puisse montrer l’impact qu’il peut avoir des deux côtés du terrain dans une équipe qui a de l’ambition”. Le club ne se cache pas dans son communiqué : Thompson a “l’occasion de franchir un nouveau cap dans sa carrière, avec pour mission de faire remonter Fos Provence Basket en Pro B !”

L’effectif version 2025-26 de Fos-Provence :