Neal Quinn suit Kenny Grant au Portel

Alors que la fin de saison d’Aix-Maurienne approchait au printemps, Kenny Grant confiait en off qu’il voyait bien Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) terminer en Espagne. Le futur entraîneur stelliste se trompait… Et pour cause, l’international irlandais va suivre son coach en Betclic ÉLITE.

En apprenant le coup dur concernant Mathieu Boyer, opéré de la main et absent sur les trois premiers matchs de la saison, Kenny Grant n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver un pigiste médical. Il s’est tourné vers sa trouvaille savoyarde, toujours sans club depuis la fin de sa saison rookie.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐍𝐞𝐚𝐥 🤝 Pivot de 2m13, Neal signe en tant que pigiste médical de Mathieu. Recruté en qualité de rookie par Kenny Grant la saison passée après un cursus de 5 saisons en NCAA, Neal suit donc son ancien coach au #Chaudron 🔥 ➕ d'infos : https://t.co/T2R00EfaXM pic.twitter.com/X9iamoxJjz — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) July 17, 2025

« Neal a été un élément clé du succès de l’AMSB la saison dernière, et je suis ravi de pouvoir retravailler avec lui », confie Kenny Grant. « Sa vision du jeu et sa capacité à trouver le joueur ouvert sont tout simplement exceptionnelles, c’est comme avoir un deuxième meneur sur le terrain. Je n’ai aucun doute que Neal saura rapidement se faire apprécier des supporters de l’ESSM par son intelligence de jeu, son engagement et son esprit collectif. »

Des airs de Jokic

En revanche, là où Kenny Grant n’a pas tort, c’est que le jeu de Neal Quinn est complètement profilé pour le basket espagnol à terme, avec des faux airs de Nikola Jokic. Pivot doté de mains en or et d’une superbe vision du jeu, capable d’aller chercher un triple-double si les planètes s’alignent (12 points, 5 rebonds et 10 passes décisives contre Caen le 21 mars), l’ancien étudiant de Richmond devra, en revanche, gagner en dureté et densité physique pour peser en Betclic ÉLITE.

PROFIL JOUEUR Neal QUINN Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 24 ans (31/05/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #111 REB 6 #25 PD 2,2 #84

Des doutes qui l’entouraient déjà l’année dernière, à la même époque, au moment de sa découverte de la Pro B. Le natif du New Jersey a su lever tous les doutes au fil des semaines (8,7 points à 61%, 6,2 rebonds et 2,3 passes décisives pour 14,7 d’évaluation), afin de s’offrir à deux reprises le trophée de MVP du mois. Et quand il était contesté en Savoie, au cours de la présaison majoritairement, il trouvait déjà un fervent avocat en la personne de Kenny Grant qui assurait que son poulain était « un futur grand joueur ». Si cela arrive un jour, il faudra se souvenir que l’Américano-Suédois aura été celui qui lui a mis le pied à l’étrier, une première fois, puis une deuxième.

L’effectif version 2025/26 du Portel :