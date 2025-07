Milan Barbitch rejoint… l’avant-dernier du championnat grec !

Est-ce le transfert le plus surprenant de l’été du basket français ? Il y aura débat, mais ce sera au moins l’un des plus improbables. Après une saison irrégulière avec Nanterre (8,5 points à 43%, 2,6 rebonds et 3,6 passes décisives en 45 matchs), Milan Barbitch (1,96 m, 23 ans) a choisi la Grèce.

Ce n’est pas tant la destination qui étonne, plutôt l’identité du club. Pour cause, l’Azuréen a rejoint les rangs du Kolossos Rhodes, passé tout près de la relégation en deuxième division au terme d’un exercice catastrophique (6v-16d). Le club insulaire a terminé avant-dernier, juste devant le Maroussi du néo-strasbourgeois Marcus Keene.

L’exemple… Mike James à Rhodes

Après l’éphémère Masse Doumbé (4 matchs en 2012) et Kim Tillie en 2021/22, Milan Barbitch sera le troisième joueur français de l’histoire à transiter par le Kolossos. Mais l’exemple qu’il espèrera sûrement suivre sera celui de… Mike James. C’est à Rhodes que l’actuel monégasque a fait basculer sa carrière, direction l’EuroLeague, direction Vitoria en cours de saison 2014/15 après plusieurs cartons en ESAKE (21 points de moyenne).

Au sein du rugueux championnat grec, dont il a pu avoir un aperçu lors du quart de finale de Champions League contre l’AEK Athènes (8 points et 3,3 passes décisives de moyenne sur la série), Milan Barbitch vivra sa première expérience à l’étranger. Idéal pour tenter d’étoffer son jeu et de faire décoller une carrière qui n’a peut-être pas empruntée la trajectoire escomptée depuis son envol du Paris Basketball en 2022 ?

PROFIL JOUEUR Milan BARBITCH Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 196 cm Âge: 23 ans (12/10/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,3 #75 REB 2,6 #115 PD 3,2 #34

Certes, l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral a explosé individuellement avec Fos-Provence et Blois (12,1 points et 4,8 passes décisives), jusqu’à se hisser au All-Star Game, mais il a connu deux relégations consécutives. L’an dernier, sa saison avec Nanterre n’a certainement pas été à la hauteur de ses espérances, notamment en BCL pour sa découverte de la scène européenne (7,3 points à 42%, 2,5 rebonds et 4,4 passes décisives). Dans le Dodécanèse, Milan Barbitch s’offre l’opportunité d’un nouveau départ…