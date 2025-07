Le calendrier de l’EuroLeague révélé : Monaco et l’ASVEL démarreront à domicile, Paris ira chez le champion

C’est un signe que la nouvelle saison est de plus en plus proche… Ce jeudi, l’EuroLeague a dévoilé le calendrier de l’exercice 2025/26.

Désormais assimilée à un marathon, avec 38 journées, la campagne européenne s’étendra du 30 septembre au 17 avril.

Pour l’AS Monaco et l’ASVEL, elle démarrera à domicile. La Roca Team recevra le Zalgiris Kaunas le mercredi 1er octobre tandis que Villeurbanne défiera le revenant Valence. Pour le Paris Basketball, la première étape sera autrement plus difficile avec un déplacement chez le champion, et son bourreau en quart de finale, le Fenerbahçe Istanbul.

Pour le premier duel labellisé Betclic ÉLITE, il faudra attendre la 12e journée, avec une rencontre entre l’ASVEL et l’AS Monaco le mercredi 19 novembre.

La première journée de l’EuroLeague :

Dubaï – Partizan Belgrade

Hapoël Tel-Aviv – FC Barcelone

Anadolu Efes Istanbul – Maccabi Tel-Aviv

Étoile Rouge de Belgrade – Milan

Panathinaïkos Athènes – Bayern Munich

Vitoria – Olympiakos

Virtus Bologne – Real Madrid

AS Monaco – Zalgiris Kaunas

ASVEL – Valence

Fenerbahçe Istanbul – Paris

Le calendrier complet est disponible ici