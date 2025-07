Une dernière victoire pour Gabby Williams avant de filer au All-Star Game, Marine Johannès retrouve la mire

Contrairement à la NBA, le All-Star Week-End en WNBA est un bon point de repère puisqu’il arrive en plein milieu de la saison. C’est donc l’occasion idéale pour tout l’écosystème de prendre du recul pendant quelques jours sur la saison en cours. C’est ainsi que les cinq derniers matchs de cette première moitié de saison avaient lieu dans cette nuit du 16 au 17 juillet.

Guerre de tranchées entre Seattle et Golden State

Et dans un duel du littoral pacifique, le Seattle Storm a pris sa revanche sur les Golden State Valkyries à domicile (67-58). L’équipe de Gabby Williams a vaincu l’équipe des rookies Janelle Salaün et Carla Leite, absentes au premier match en juin mais bien présentes cette nuit. Le Storm « voulait vraiment gagner peu importe la manière » comme l’a indiqué la leader Nneka Ogwumike (22 points, 8 rebonds) après la rencontre, afin de « finir la première moitié de saison par une victoire devant notre super public. » L’Américaine a mené l’équipe en attaque, pendant que sa coéquipière Gabby Williams était limitée par les fautes. Dans ce match disputé à 12h heure locale, les deux équipes ont livré un match âpre, avec de l’intensité défensive mais peu de réussite offensive. D’où le score final à 125 points totaux (68-57).

Avant de s’envoler vers Indianapolis pour son premier All-Star Game, Gabby Williams termine avec 4 points à 2/9 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes.

À l’image de son équipe, elle a été brouillon offensivement. Mais son activité défensive a servi pour limiter les Valkyries à 32% aux tirs et 23% à 3-points.

Toujours utilisées avec parcimonie dans la rotation très homogène de 11 joueuses de l’équipe franciscanaise, Janelle Salaün (10 points et 4 rebonds) et Carla Leite (5 points et 2 passes décisives) ont joué respectivement 14 et 16 minutes, alors que la première était titulaire.

Elles n’ont pas fini le match sur le parquet, et n’ont pu qu’assister aux occasions manquées par leurs coéquipières. Après un début de saison canon, l’équipe de Golden State n’y arrive plus, avec 8 défaites sur leurs 10 derniers matchs. La semaine de pause qui arrive leur fera le plus grand bien.

Marine Johannès retrouve la mire

Du côté des championnes en titre, tout va pour le mieux. Le New-York Liberty a profité de l’absence de Caitlin Clark (qui a rechuté dans sa blessure à l’aine) pour facilement disposer de l’Indiana Fever, 98-77. Chose rare, les joueuses de Sandy Brondello ont gagné tous les quart-temps. En sortie de banc, Marine Johannès a pu se faire plaisir avec 12 points en 18 minutes, dont la moitié dans le garbage time de fin de match.

Celle qui aurait pu être invitée dans le concours à 3-points du All-Star Game a réussi 4 de ses 5 tentatives de loin. De quoi enflammer le public du Barclays Center de Brooklyn qui l’adore. C’est son deuxième plus haut total de la saison à 3-points, qui lui permet de remonter vers ses moyennes habituelles (37,6%). Contrairement à trois de ses coéquipières qui sont invitées au All-Star Week-End, la Normande va pouvoir prendre une semaine de break.