Seehia Ridard, une nouvelle pensionnaire française en EuroLeague ?

Après avoir découvert l’étranger à l’occasion d’une première saison espagnole, partagée entre des débuts poussifs à à l’Estudiantes Madrid (2,3 points en 12 matchs de Liga Endesa) puis une vraie montée en puissance avec Cadi La Seu (12,1 points à 49% et 2,6 rebonds en 15 rencontres de Liga Endesa), Seehia Ridard (1,88 m, 22 ans) va continuer ses pérégrinations hors des frontières françaises.

Remise de son intervention chirurgicale, qui l’a privée du camp d’entraînement de New York (WNBA), l’ancienne joueuse de Champagne Basket (LF2) s’est engagée avec le club polonais de Lublin pour l’exercice 2025/26.

Seehia Ridard nową zawodniczką @AZSUMCSLublin🏀 To mierząca 188 centymetrów koszykarka, która występuje na pozycji silnej skrzydłowej. Od grudnia reprezentowała Cadi la Seu, gdzie w 15-stu meczach zdobywała średnio 12.1 punktów, 2.6 zbiórki i 0.6 asysty. pic.twitter.com/rCdYfPI0Vw — Lublin Sport News (@LublinSportNews) June 11, 2025

« Le projet le plus en phase avec la joueuse que je suis

et celle que je veux devenir »

« Malgré d’autres offres espagnoles intéressantes, le projet de Lublin était le plus en phase avec la joueuse que je suis actuellement et celle que je veux devenir », nous explique-t-elle. « Que ce soit en terme de responsabilités, où j’en aurai plus, ou en terme de championnat, puisque l’on va jouer une compétition européenne. De plus, j’ai eu de bons échanges avec le coach et l’agenda est intéressant pour le training camp derrière avec New York. »

Une signature qui va effectivement lui permettre de retrouver une Coupe d’Europe puisque Lublin participera aux qualifications de l’EuroLeague, sans le statut de tête de série, potentiellement face à Bourges.

La Réunionnaise d’origine, ayant grandi entre Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) et Bourg-en-Bresse, a déjà disputé 18 matchs d’EuroLeague avec Basket Landes (entre 2020 et 2022) puis a connu une campagne d’EuroCup à l’automne dernier avec l’Estudiantes Madrid (7 points à 43% et 2,3 rebonds en 8 matchs).