Opérée en urgence, Seehia Ridard ne pourra pas tenter sa chance à New York

Recrutée à la surprise générale par le New York Liberty en mars dernier, Seehia Ridard (1,88 m, 22 ans) ne pourra malheureusement pas tenter d’intégrer le roster du champion WNBA à l’occasion de la présaison qui démarre ce dimanche.

Alors qu’elle vivait la meilleure période de sa carrière avec le club espagnol de Cadi La Seu (12,1 points à 49% et 2,6 rebonds), à l’image de son avant-dernier match contre Ensino le 29 mars (20 points à 8/11), la Française a été stoppée dans son élan.

Contrainte d’être opérée en urgence le 11 avril, l’ancienne joueuse de Champagne Basket devra observer trois semaines de repos. Ce qui l’empêchera de défendre ses chances à New York.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋

Seehia Ridard ha de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica d’urgència en les pròximes hores.

S’estima 3 set. depenent de l’evolució postoperatòria.

El club vol transmetre tot el suport a la @seehiaa li desitja una recuperació ràpida i completa. pic.twitter.com/WrCfC8KGMM — AE Sedis Bàsquet (@sedisbasquet) April 11, 2025

Officiellement out pout le training camp du Liberty pour « raisons personnelles », Seehia Ridard reste dans le giron de la franchise de Big Apple, comme deux autres Françaises : la néo-draftée Adja Kane et son amie Marine Fauthoux, sélectionnée en 2021 par New York.