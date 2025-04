« Je suis allée dormir parce qu’on avait entraînement » : comment Adja Kane a appris sa draft surprise en pleine nuit…

Adja, vous avez été draftée en 38e, et dernière position, par New York la nuit dernière. Comment l’avez-vous appris ?

En dernière minute ! Mon agent m’a appelé vers minuit pour me dire que j’allais sûrement être draftée, pendant la nuit, au troisième tour par New York. Je ne m’y attendais pas du tout. On n’en avait pas parlé avant, elle ne m’avait rien dit donc j’étais vraiment étonnée et contente.

Avez-vous pu dormir ou vous avez regardé la Draft du coup ?

Je suis quand même allée dormir parce qu’on avait entraînement aujourd’hui ! J’ai attendu ce matin pour voir les résultats.

Était-ce facile de trouver le sommeil après une telle annonce ?

Non, c’était un peu compliqué (elle rit) ! Mais j’ai essayé. J’avais entraînement donc il fallait bien que je dorme…

« C’est quelque chose de ouf ! »

Et ce matin du coup…

C’est la première chose que j’ai regardé au réveil. J’avais plein de messages sur mon téléphone et j’ai compris que ça s’était fait.

Quel est le sentiment alors ?

Je ne réalise pas encore vraiment parce que je ne m’y attendais vraiment. Je sais juste que c’est quelque chose de ouf quoi.

Welcome to the Liberty family, Adja!🗽 pic.twitter.com/oJyOxTloib — New York Liberty (@nyliberty) April 15, 2025

La WNBA était-elle un objectif dans votre carrière ?

Oui, ça a toujours été un objectif. Mais je me disais que si ce n’était pas maintenant, ça pouvait arriver après. On a plein d’exemples de Françaises qui sont allées en WNBA un peu sur le tard, comme Janelle Salaün qui va la découvrir cet été ou Marième Badiane. Elles prouvent que c’est aussi possible d’aller en WNBA sans passer par la Draft.

Pour l’instant, au vu des dires de New York, le plan est plutôt de vous laisser en Europe…

C’est ça. Je n’ai pas eu de contact avec eux depuis cette nuit mais je sais que je ne vais pas aller en WNBA dès cet été. J’attends de voir ce que me réserve la suite mais il ne faut pas brûler les étapes. Cette draft m’encourage à continuer dans mon travail de tous les jours. Ça va encore plus me motiver.

« Dominique Malonga était autant excitée que moi ! »

Vous êtes la deuxième Française de cette Draft avec Dominique Malonga, choisie en deuxième position par Seattle…

C’est une très bonne amie à moi. J’avais un regard de copine donc j’étais vraiment très heureuse pour elle, très fière d’elle. Et de son côté, quand elle a appris que j’étais aussi draftée, elle était autant excitée que moi. On a le même agent donc elle a aussi été prévenue dans la nuit. On est mutuellement contentes pour l’une et l’autre.

Parlez-nous de votre basket de jeune basketteuse…

J’ai commencé le basket à l’âge de 7 ans à l’USM Olivet, un club situé à côté d’Orléans. Je suis ensuite partie au Pôle Espoirs de Bourges à 13 ans, où je suis restée deux ans, avant de passer trois ans à l’INSEP. Et depuis deux saisons, je suis joueuse à Landerneau.

Quel regard portez-vous sur vos deux premières saisons professionnelles à Landerneau ?

Au début, je pense que je regardais un peu trop les choses. Puis j’ai commencé à prendre en confiance, surtout quand j’en ai ressenti de la part de mes coéquipières et du staff. Et franchement, ça va…

Où situez-vous votre marge de progression ?

Je pense que le fait de plus tenter ma chance serait déjà un pas vers des progrès.

Votre actualité immédiate, c’est aussi le début des playdowns ce vendredi contre La Roche Vendée…

On les aborde sereinement. On sait de quoi nous sommes capables. On sait aussi qu’il y a de très bonnes équipes en playdowns mais on va tout donner pour se maintenir. C’est important pour le club. Quand je suis arrivée, le club était déjà en LFB et c’est important pour moi de le laisser à ce niveau.