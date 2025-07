Noah Penda réussit son meilleur match en NBA Summer League, Maxime Raynaud et Joan Beringer toujours invaincus

Ils auraient pu être huit Français sur les parquets de Las Vegas cette nuit, mais n’ont finalement été que trois. En cette fin de Summer League, les effectifs des équipes s’élargissent pour que chacun puisse avoir sa chance. Les têtes d’affiches sont donc laissées au repos. C’est ainsi que Noa Essengue, déjà épuisé à la fin du troisième match après sa longue saison avec Ulm, n’a pas joué ce dernier match avec Chicago, tout comme son grand ami Nolan Traoré avec les Nets.

Plus logiquement, Alexandre Sarr ne joue déjà plus depuis deux matchs, vu qu’il doit être en forme pour aborder la préparation à l’EuroBasket. Enfin, Melvin Ajinça n’est toujours pas remis de la blessure à l’aine qui l’a privé de Summer League, et Daniel Batcho n’a pas été utilisé sur choix du coach.

Batcho fait les frais de la bonne Summer League des Sacramento Kings, une des rares équipes qui a encore quelque chose à jouer. Invaincue au bout de quatre matchs, la franchise californienne est en bonne voie pour se qualifier au Final Four. Et ce en partie grâce à leur pivot titulaire Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). Reposé lors du dernier match, il est revenu avec l’envie « d’être le plus vocal de l’équipe, d’être vigilant défensivement et de contrer des tirs » comme il l’a expliqué dans une interview pendant le match.

"Control what you can control, right? Like, energy and talks are very base level, and on top of that, on defense, especially as a big, you see everything. You are the QB of the defense, and if you wanna anchor it, you gotta let everybody know." – Maxime Raynaud on being vocal https://t.co/xdx6sI1v9R pic.twitter.com/zGP4jPCDmp

