Un nouveau club en EuroLeague pour l’ancien MVP, Devin Booker

Révélé en France entre 2013 et 2016, où il a expérimenté tous les aspects de la vie d’un joueur professionnel pour ses premières saisons (voir ci-dessous), Devin Booker (2,05 m, 34 ans) mène depuis carrière en EuroLeague.

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec le Bayern Munich (14,9 points à 54%, 4,7 rebonds et 1,6 passe décisive), l’ancien pensionnaire de LNB va quitter la Bavière pour la Lombardie. Pivot le plus prolifique offensivement de l’EuroLeague, il s’est engagé avec l’Olimpia Milan avec un contrat pluriannuel.

WELCOME DEVIN BOOKER

During the last EuroLeague season, he averaged 14.9 points per game. He was the best scoring center in the competition 🎯#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/wInnapjW0f

