Féminines

Dominique Malonga a fait son choix : elle reste aux États-Unis, direction la ligue Unrivaled !

Féminines - C'est confirmé. Dominique Malonga ne jouera pas au Fenerbahçe Istanbul sur cette saison 2025/26, mais bien dans la ligue de basket 3x3 Unrivaled, basée aux États-Unis.
00h00
Dominique Malonga a fait son choix : elle reste aux États-Unis, direction la ligue Unrivaled !

Malonga sous le maillot du Storm en WNBA

Crédit photo : © Stephen Brashear-Imagn Images

Les rumeurs sont confirmées. Quelques jours après le coup de tonnerre de son volte-face vis-à-vis de sa signature au Fenerbahçe, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) va bel et bien signer dans la ligue américaine Unrivaled, pour la saison 2025/26. Elle a donc annulé unilatéralement son contrat en Europe pour en signer un autre aux États-Unis. Qui plus est, elle renonce au basket 5×5 le temps de quelques mois, vu que l’Unrivaled se joue en 3×3. Un changement radical dans sa trajectoire donc.

Imbroglio

Fort de sa première saison très convaincante en WNBA (élue dans la All-Rookie Team), la jeune pivot a misé sur la continuité aux États-Unis, où sa cote de popularité est au plus haut. Afin de connaître un peu mieux le jeu américain et ses joueuses, avant d’attaquer sa deuxième saison WNBA en mai prochain.

Là-bas, elle y retrouvera ses coéquipières au Storm Skylar Diggins, Ezi Magbegor, Erica Wheeler et Brittney Sykes. Il y a fort à parier que cette idée est venue de discussions avec ces dernières cet été. L’Unrivaled League, co-fondée par les superstars américaines Breanna Stewart et Napheesa Collier, commence début janvier. La saison durera neuf semaines, playoffs compris.

LIRE AUSSI

Mais surtout, l’offre salariale doit être bien plus alléchante que ce qui lui était offert en Turquie. Ce qui a dû fortement peser dans la balance. Le Fenerbahçe avait déboursé 90 000 euros pour la convaincre de venir et lui proposait un rôle majeur en EuroLeague. Malonga n’en a donc pas fini avec cette histoire, qui pourrait prendre une tournure juridique. Le club turc réclame une compensation financière à Malonga, puisque cette dernière a changé d’avis au dernier moment (sa signature datait de juillet). Elle avait évoqué une blessure au poignet (bien réelle, qui devait de toute façon l’éloigner des parquets au moins jusqu’à décembre) pour justifier son retard.

Après les rumeurs sur sa non-venue au Fenerbahçe, et le communiqué agressif du club pour expliquer les faits, Malonga a reçu beaucoup de messages d’insultes. Les virulents fans turcs l’ont harcelée sur les réseaux sociaux. Ce qui a poussé cette dernière à supprimer son compte Instagram pendant quelques jours. Pour cette même raison, la section commentaire sous la publication annonçant sa signature a été fermée.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
