Saint-Quentin officialise sa nouvelle recrue

Dans une situation d’urgence, encore amplifiée par sa défaite de samedi contre Nancy (72-84), Saint-Quentin va pouvoir disposer d’une nouvelle arme pour sa réception de Cholet Basket samedi prochain, le dernier match avant la trêve.

Le SQBB a ainsi officialisé la signature d’Anthony Barber (1,85 m, 31 ans), qui va remplacer le discret Liam O’Reilly, exfiltré vers la Pologne.

Anthony Barber est un Phénix 💙 Meneur américain expérimenté, Anthony Barber dit «Cat Barber» rejoint le Saint-Quentin Basket-Ball. Le club se réjouit de pouvoir compter sur ses qualités et sa rapidité pour la suite de la saison. Bienvenue Cat 👋#Ensemble

Un 16e club et un 10e pays en carrière

Relégable après huit journées, manquant cruellement d’une étincelle offensive, le club axonais a donc mis réussi à mettre la main sur un meneur qui était déjà dans son viseur l’été dernier.

Un profil différent de Michael Stockton, ciblé mais qui a refusé un contrat sur six mois à Saint-Quentin pour une pige de deux mois à Dijon, moins organisateur mais plus explosif, plus percutant. Un vrai attaquant qui, un soir de folie au Canada lors de l’été 2024, marqua les 24 derniers points de Scarborough. De quoi rééquilibrer le secteur extérieur, un peu trop dépendant des fulgurances de Nick Johnson ?

Ex-international américain et Hawk d’Atlanta

Gros voyageur, passé par quinze équipes et neuf championnats depuis ses premiers pas dans le monde pro en 2016, Cat Barber a goûté au grand monde le jour de Noël 2021 en signant un contrat dix jours avec Atlanta, le temps de disputer trois matchs NBA avec les Hawks. Il a également porté le maillot de Team USA lors de deux matchs de fenêtre internationale en 2021.

Passé par le Sporting Portugal la saison dernière (16,8 points à 39%, 3,3 rebonds et 3,3 passes décisives), où il a côtoyé le Français Ludgy Debaut, le natif d’Hampton (Virginie) a connu un été bien rempli, entre le Canada et le Mexique. Désormais loin de la chaleur de Cancun, où il a tourné à 11,7 points en neuf rencontres, il devra vite ramener le soleil à Saint-Quentin…