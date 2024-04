Sekou Doumbouya (33 points) entretient l’espoir de maintien de Roanne, vainqueur de Cholet

Le salut de Roanne pour son maintien en Betclic ELITE est certainement entre les mains de Sekou Doumbouya. Ce dimanche 14 avril, ces dernières étaient diablement efficaces et ont guidé la Chorale vers un précieux succès face à Cholet (82-69). Avec cette victoire, le bilan comptable des Ligériens (10 victoires) est désormais le même que celui du BCM Gravelines-Dunkerque, première équipe non-relégable.

Deux défaites qui font tache pour Cholet

L’équipe de Marc Berjoan va ainsi pouvoir continuer de se « bagarrer » pour son maintien, comme le souhaitait le technicien en préambule de l’affrontement face au club des Mauges. Ce dernier est plutôt beau joueur envers les équipes jouant leur maintien en Betclic ELITE. Il ne fera en effet pas de jaloux dans la lutte à distance qui oppose Gravelines-Dunkerque et Roanne, après avoir perdu contre ces deux formations en une semaine.

Auteur pourtant d’un bon début de match (12-20, 9′), CB s’est un petit peu perdu par la suite, en insistant lourdement à 3-points (8/33) face à une équipe réputée pour cela sous l’ère Jean-Denys Choulet. Désormais, la Chorale de Roanne s’appuie en (très) grande partie sur Sekou Doumbouya, auteur de son meilleur match sur ses huit premières apparitions (33 points à 13/20 aux tirs dont 5/6 à 3-points). Initiateur de la première prise d’avantage de Roanne dans le 2e quart-temps, l’ancien joueur NBA s’est occupé d’à peu près tout en fin de match pour les Ligériens, en compagnie du très adroit Kadri Moendadze (17 points dont 4/9 à 3-points).

Sekou Doumbouya décisif jusqu’au bout !

Aux prises avec Tidjane Salaün dans un duel d’athlètes et de shooteurs (16 points à 6/13 aux tirs), Sekou Doumbouya a encore élevé le curseur en fin de partie. D’abord avec un superbe fade-away sur l’ailier choletais à l’entame des deux dernières minutes (76-69), avant d’inscrire quelques secondes plus tard un énorme step-back à 3-points afin de donner un avantage définitif à Roanne (79-69).

Avec également un Yannis Morin combatif (10 points, 11 rebonds et 4 passes décisives) et un D.J. Cooper qui a su trouver du rythme au fur et à mesure de la partie (0 point mais 7 rebonds et 12 passes décisives), la Chorale de Roanne s’est donc imposée face à Cholet. Roanne et Gravelines-Dunkerque disposant désormais du même bilan comptable, l’affrontement futur entre Ligériens et Nordistes lors de la prochaine journée prend encore plus d’importance.

Quant à la formation de Laurent Vila, elle vient de louper deux belles occasion d’assouvir sa place en playoffs face à deux équipes jouant leur maintien en Betclic ELITE. Il faudra veiller à ce que l’adage « jamais deux sans trois » ne se produise pas face à Blois (17e), prochain adversaire des Choletais.