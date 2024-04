Monaco face au Fenerbahçe en quarts, le programme des playoffs connu

L’AS Monaco affrontera donc le Fenerbahçe Istanbul en quarts de finale de l’EuroLeague. L’équipe d’Amine Noua (0/2 aux tirs, 2 rebonds, 1 contre et 3 fautes en 14 minutes) a perdu chez l’Olympiakos Le Pirée de Moustapha Fall (6 points à 3/3 aux tirs, 6 rebonds, 3 contres et 3 fautes provoquées pour 15 d’évaluation en 31 minutes). Il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes, avant de terminer sur le score de 84 à 81. Les Turcs terminent donc sixièmes de la saison régulière de l’EuroLeague.

En saison régulière, le Fenerbahçe Istanbul avait battu Monaco 86 à 74 lors du match aller le 15 décembre avant de se faire déborder en fin de match pour le match retour, le 2 février dernier.

La Roca Team recevra donc le Fenerbahçe lors des matches 1 et 2, le 23-24 et 25-26 avril, avant de se rendre à Istanbul pour le match 3 et l’éventuel match 4 la semaine suivante. En cas de belle, les deux équipes reviendront en principauté le mardi 8 ou mercredi 9 mai.