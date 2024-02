Monaco fait exploser le Fenerbahçe en fin de match

Après avoir tenu le Partizan Belgrade à 9 points dans le dernier quart-temps mercredi, l’AS Monaco a fait mieux encore ce vendredi 2 février face au Fenerbahçe Istanbul.

Monaco n’encaisse pas de panier sur les dernières 8 minutes 30 !

Longtemps malmenée, la Roca Team a tenu l’équipe de Sarunas Jasikevicius à 8 points marqués lors de la dernière période, et ce sans encaisser de panier de champ dans les 8 dernières minutes 30. Avec un Mike James toujours aussi inspiré (23 points à 9/16 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 1 balle perdue en 33 minutes) et un John Brown III incroyable de combativité (26 d’évaluation, dont 6 fautes provoquées sur passage en force), l’équipe de Sasa Obradovic a remporté sa quatrième victoire de suite en EuroLeague.

Développement à venir.