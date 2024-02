L’AS Monaco a confirmé son retour en forme. Après sa victoire contre le Real Madrid puis le succès chez l’Anadolu Efes Istanbul lors de ses deux dernières sorties en EuroLeague, la Roca Team a enchaîné avec une large victoire (85-70) contre sa bête noire dans la compétition, le Partizan Belgrade.

En feu lors du deuxième quart-temps (30 points), l’équipe de Sasa Obradovic a surtout durci le ton dans le dernier quart-temps pour faire la différence. Les joueurs de la principauté n’ont encaissé que 9 points sur la période. Une performance qui a plus à leur entraîneur Sasa Obradovic.

« C’était un match incroyable de notre part, spécialement en défense. Nous avons tout donné et c’est ce qui nous a permis de l’emporter. C’est l’ensemble du collectif qui a fait un très bon travail. Nous avons joué à un niveau encore supérieur. Je suis vraiment heureux avec cette victoire. » Sasa Obradovic, coach de l’AS Monaco



L’ancien joueur du Limoges CSP a apprécié la performance de Mouhammadou Jaiteh. Depuis qu’il est responsabilisé, le pivot français répond bien. Ce mercredi, il a égalé son record de points de la saison d’EuroLeague (14) en plus de contribuer largement en défense (6 rebonds). « Mam Jaiteh a été le facteur X de ce groupe, et a montré à quel point il pouvait compter dans la peinture. Ce n’était pas facile de faire ce qu’il a fait, que ce soit en défense ou en attaque », a poursuivi Sasa Obradovic, qui a également fait l’éloge de Mike James (19 points et 7 passes décisives), devenu le deuxième meilleur de l’histoire de l’EuroLeague, en compagnie de Nando De Colo. « Sa façon de conduire l’équipe est magistrale. Il est en connexion avec ses coéquipiers, il est là aussi en défense. Je dois dire qu’il me fait aussi progresser en tant qu’entraîneur. » Un constat partagé par Mam’ Jaiteh. « Il est immense et ne cesse de m’impressionner semaine après semaine », a-t-il déclaré au sujet de son coéquipier. L’enfant de Malakoff sent le groupe grandir derrière son leader orégonais :

« On est vraiment super contents de cette victoire, et avec la manière en plus. Un succès comme celui-ci, ça resserre les liens. Du début à la fin, nous n’avons fait qu’un. Pour moi, c’était une bonne soirée, mais le plus important c’est le collectif. C’est un équilibre de plusieurs choses qui fait qu’on en est là. On est au complet, un groupe se crée avec une superbe complicité. On est confiants mais pas trop non plus. » Mouhammadou Jaiteh, pivot de l’AS Monaco

De retour dans le Top 6 de l’EuroLeague avec 14 victoires et 10 défaites, l’AS Monaco veut gravir encore des places. Pour cela, il faudra battre le Fenerbahçe Istanbul (15 victoires et 9 défaites) ce vendredi 2 février à la salle Gaston Médecin.