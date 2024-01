Monaco bat enfin le Partizan Belgrade, sa bête noire

Monaco prend un malin plaisir à faire de la phase retour un défouloir des manches aller. Après avoir pris sa revanche face au Real Madrid et l’Anadolu Efes récemment, l’ASM a également égalisé les compteurs cette saison avec le Partizan Belgrade en l’emportant à Gaston-Médecin ce mercredi (85-70). Surtout, le club de la Principauté a mis fin à l’ascendant du Partizan sur le Rocher, qui avait remporté les trois premières confrontations depuis le retour du club serbe en EuroLeague. Une rencontre également marquée par la nouvelle marche franchie par Mike James (4 383 points en carrière), devenu le 2e co-meilleur marqueur de l’EuroLeague avec Nando De Colo.

Une défense monégasque bien en place

Depuis la mi-janvier, l’AS Monaco est décidément très sérieux, que ce soit en Betclic ELITE (Paris, Le Mans, Élan Chalon) ou en EuroLeague (Real Madrid, Anadolu Efes, Partizan Belgrade). À l’image de sa dernière rencontre de janvier face aux protégés du grand Zeljko Obradovic, où Monaco a patiemment attendu son heure. Les hommes de Sasa Obradovic se sont d’abord employés à bien défendre les coéquipiers d’un Kevin Punter, lui, difficile stoppable (28 points à 7/11 de réussite aux tirs et 11/11 aux LFs). Le duo Mam’ Jaiteh (14 points et 6 rebonds) – John Brown III (4 points et 4 rebonds) a notamment fait du bon boulot sur pick and roll pour gêner les offensives serbes.

Même si Monaco a retrouvé un poil d’adresse extérieure en seconde période (6/21 à 3-points au total), c’est bien grâce à sa défense et en limitant le Partizan à 9 points dans l’ultime période que le club de la Principauté est parvenu à l’emporter. Et aussi grâce à quelques gros paniers de Mike James (19 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 9 fautes provoquées), comme cet énorme 3-points à presque dix mètres, avec la faute en prime (72-61, 34′). Mais c’est sur un lancer-franc, pas forcément sa tasse de thé, que le meneur américain est devenu le 2e co-meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, égalant la marque de l’international français Nando De Colo.

Monaco se rapproche du podium de l’EuroLeague

À défaut d’être flamboyant, Monaco a été efficace avant de recevoir Fenerbahçe ce vendredi. Là encore, il s’agira d’une équipe qui avait battu l’ASM à l’aller, et qui vient de battre l’ASVEL en début de semaine, avec la saga turque Amine Noua. « Il faudra qu’on soit dans la même intensité et concentration », insistait le pivot monégasque Mam’Jaiteh, auteur de son record de points de la saison face au Partizan avec 14 unités.

Avec ce 14e succès de la saison, Monaco (6e) consolide sa place dans le top 6, tout en écartant un potentiel adversaire avec le Partizan Belgrade (10e, 10 victoires). Le podium est même désormais à portée de main, avec une seule victoire de retard sur le Panathinaïkos (3e).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre