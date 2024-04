Premier écran noir : le match Roanne – Monaco non diffusé sur Skweek !

Betclic ELITE - Le match avancé de la 31e journée entre Roanne et Monaco ce mercredi 17 avril (20h) ne sera pas diffusé sur Skweek. En cause, le contentieux financier entre la plate-forme numérique et le groupe L'Équipe, producteur des matchs.