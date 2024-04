Skweek n’a pas encore remboursé toutes ses dettes : la diffusion de la Betclic ÉLITE menacée ?

Skweek et la Betclic ÉLITE voient planer un peu plus la menace d’un écran noir. En effet, selon Le Parisien, le diffuseur n’aurait toujours pas payé ses dettes, s’élevant à plusieurs millions d’euros sur les coûts de production pris en charge par La Chaîne L’Équipe. Ainsi, toujours selon le média national, le groupe L’Équipe aurait envoyé ce mercredi 17 avril un courrier de résiliation (« sauf accord »). La diffusion de la 30e journée de Betclic ÉLITE, et tout simplement l’ensemble de la fin de saison, pourrait alors être menacée.

Skweek aurait commencé à rembourser… mais pas assez

Diffuseur du championnat de France jusqu’en 2030 (cinq années + deux en option), Skweek avait pourtant tenté de rassurer après les premières allégations du Parisien mi-mars. Le patron de FEDCOM Media, Oleg Petrov, s’était d’ailleurs déplacé dans les locaux du quotidien pour rassure le basket français : « Il y a quelques dettes à honorer mais on garantit qu’il n’y aura pas d’écran noir, on a déjà contacté des partenaires pour régulariser la situation », assurait-il fin mars. « On va tout payer dans les prochaines semaines. D’ici 2 à 3 semaines on aura remboursé 50 % de ce que l’on doit et, rapidement, 100 %. Tout sera couvert jusqu’à la fin. »

Nos confrères du Parisien affirment que le groupe FEDCOM Media (propriété du président monégasque Aleksej Fedorychev) aurait commencé à rembourser ses différents impayés, mais bien loin des sommes attendues, qui s’élèveraient à plusieurs millions d’euros.

La diffusion de l’EuroLeague également en danger

Outre le championnat de France, Skweek est également le diffuseur de l’EuroLeague. La compétition européenne aurait également menacé la plateforme de lui retirer les droits de diffusion. Les dernières turbulences avec la compétition européenne étaient d’ailleurs visibles sur le terrain. Quelques minutes avant le match 1 de la finale d’EuroCup entre Paris et la JL Bourg, les stickers Skweek présents sur le parquet ont été retirés ; même chose pour les toiles de fond, remplacés par d’autres sponsors. Lors de la conférence de presse de la manche retour à Ékinox jeudi, l’EuroLeague a même préféré un back-drop avec les sponsors du club bressan plutôt qu’avec SKWEEK.

De nouvelles annonces qui sont intervenues en pleine assemblée générale de la LNB, qui a débouché sur de nouveaux modes de fonctionnement pour les championnats de Betclic ÉLITE et de Pro B. Nul doute que le sulfureux sujet Skweek a dû être abordé, d’autant que le PDG du diffuseur Oleg Petrov aurait demandé à s’exprimer, toujours selon Le Parisien. En attendant, les fans de basket français pourraient prochainement voir leur écran rester noir, alors que le basket tricolore n’a jamais autant rayonné qu’en ce début avril, avec une finale d’EuroCup 100% française et la présence de Villeneuve-d’Ascq en finale de l’EuroLeague Féminine….