Le diffuseur Skweek tente de rassurer : « Il n’y aura pas d’écran noir »

Après les révélations du week-end, Le Parisien a accordé un droit de réponse au diffuseur Skweek, dont la solvabilité financière était mise en cause. Patron de FEDCOM Média, Oleg Petrov s’est déplacé jusque dans les locaux du quotidien afin de rassurer le basket français.

« Il y a quelques dettes à honorer mais on garantit qu’il n’y aura pas d’écran noir, on a déjà contacté des partenaires pour régulariser la situation », assure le PDG de Skweek. « On va tout payer dans les prochaines semaines. D’ici 2 à 3 semaines on aura remboursé 50 % de ce que l’on doit et, rapidement, 100 %. Tout sera couvert jusqu’à la fin. »

Des retards de paiement qui concernant de nombreux créanciers, à commencer par son prestataire de production, affilié au groupe L’Équipe, avec une ardoise de l’ordre de deux à trois millions d’euros. « Ce n’est pas à cause d’un défaut de trésorerie de notre part », indique Oleg Petrov. « C’est une question de conjoncture internationale. Notre propriétaire, M. Fedorychev fait du commerce de céréales avec l’Ukraine et vous n’êtes pas sans savoir que la situation est assez compliquée en ce moment. Il y a eu quelques difficultés, nous ne les cachons pas. Mais je le promets, toutes les sommes seront remboursées et si nous devons payer des intérêts, nous le ferons. »