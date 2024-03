Le basket français suspendu aux difficultés financières du diffuseur SKWEEK

Ce n’est pas la première fois que la bisbille entre SKWEEK et son prestataire de production, 21 Production, filiale du groupe L’Équipe, surgit dans l’actualité du basket français. Le mois dernier, elle avait ainsi poussé le diffuseur à ne pas envoyer ses commentateurs à Saint-Chamond pour la Leaders Cup, les laissant officier à distance. Mais ce vendredi soir, dans un article choc, Le Parisien a révélé que le conflit s’était enlisé, avec une ardoise « monstrueuse » laissée par SKWEEK, de l’ordre de deux à trois millions d’euros impayés sur les coûts de production des rencontres de Betclic ÉLITE.

« La situation est inquiétante, mais pas dramatique » Philippe Ausseur, président de la LNB

Nos confrères indiquent qu’une réunion de crise s’est tenue dans l’après-midi de vendredi pour tenter d’éviter l’écran noir et un fiasco similaire à celui connu par la LFP avec Mediapro, ce groupe sino-espagnol qui avait remporté les droits télé de la Ligue 1 en 2020 avant de se retrouver incapable d’honorer ses échéances quelques mois plus tard.

« Pour la Ligue de basket, la situation est inquiétante mais elle n’est pas dramatique ou létale », précise Philippe Ausseur, le président de la LNB, dans les colonnes du Parisien. « Le sujet concerne Skweek et L’Équipe et le contenu de ce que L’Équipe produit pour le compte de Skweek. Contrairement à d’autres sports, l’équilibre (financier) de la Ligue et de nos clubs ne dépend pas du contrat télé mais on regrette si cela a une conséquence sur la visibilité de notre sport. »

Un acteur devenu central dans l’écosystème du basket français

Pourtant, en 18 mois d’existence, le diffuseur s’est révélé incontournable dans l’écosystème de la balle orange, omniprésent, presque boulimique. Après l’EuroLeague en 2022, la plateforme lancée par FEDCOM Média (propriété du président monégasque Aleksej Fedorychev) a acquis les droits de la Betclic ÉLITE l’été dernier pour cinq années, plus deux en option, via une sous-licence négociée avec La Chaîne L’Équipe. SKWEEK diffuse également la LFB, l’EuroLeague Women, l’EuroCup, la Coupe de France ou du 3×3, tout en étant le soutien financier n°1 des deux puissances hexagonales, l’AS Monaco et l’ASVEL. Sponsor maillot de l’équipe villeurbannaise, le diffuseur verse près de sept millions d’euros par an au club de Tony Parker. Les discussions ont porté jusqu’à un rachat commun de la LDLC Arena, propriété de l’Olympique Lyonnais pour l’instant.

« Nous travaillons avec le groupe L’Équipe pour régulariser la situation dans les meilleurs délais », a assuré SKWEEK, dans un communiqué à lire en intégralité sur le site du Parisien. « Nous continuons de travailler étroitement avec la LNB et le groupe L’Équipe pour faire grandir le basket français et ses clubs. » Il le faudra car un effondrement total pourrait venir menacer toute la stabilité du basket tricolore…