La LNB valide l’instauration d’un play-in et d’un nouveau trophée !

Depuis les playoffs 2014, et le passage des demi-finales en trois manches gagnantes, le format des phases finales du championnat de France n’avait plus évolué depuis. Onze ans après, il va falloir s’habituer à une nouvelle formule !

Séduite par la dramaturgie des play-in instaurés par la NBA, la LNB a emboité le pas de l’EuroLeague et copié le modèle américain. Ainsi, l’Assemblée Générale de la Ligue a validé ce jour la création d’un play-in à compter de la saison 2024/25 : concrètement, les six premières équipes du championnat seront automatiquement qualifiées pour les playoffs, tandis qu’il restera deux billets à attribuer pour les clubs classés de la 7e à la 10e place. Le vainqueur du duel 7e – 8e prendra le premier ticket, tandis que le perdant affrontera le gagnant de l’opposition entre le 9e et le 10e pour le tout dernier spot.

Les quarts ne passeront pas en trois manches gagnantes

Au sein d’une Betclic ÉLITE à 16 clubs, la marge sera donc très fine entre les playoffs et la relégation, alors que le 15e disputera lui les playoffs de Pro B pour tenter de ne pas descendre. Par ailleurs, les quarts de finale resteront disputés au meilleur des trois manches. Face à la réduction du nombre d’équipes, il avait pourtant été décidé qu’ils seraient étendus en trois manches gagnantes, à l’image des demi-finales et de la finale.

De plus, un nouveau trophée sera décerné à partir de la saison 2025. Sur l’inspiration du Match des Champions, supprimé en 2017, un tournoi sera organisé en septembre entre quatre équipes : le champion de France, le vainqueur de la Leaders Cup, le vainqueur de la Coupe de France et le champion de France Pro B. Comment s’organiseront les choses en cas de doublé, voire de triplé ? Les modalités seront précisées ultérieurement. La LNB comptait lancer ce tournoi dès septembre 2024 mais les Jeux Paralympiques, monopolisant toutes les salles envisagées, décaleront les grands débuts de cet évènement, organisé en marge du Media Day.