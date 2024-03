Un format de play-in pourrait faire son apparition en Betclic ELITE et en Pro B

La Ligue Nationale de Basket (LNB) pourrait encore décider d’apporter une modification à ces championnats. Après le passage de 18 à 16 clubs qui sera effectif la saison prochaine en Betclic ELITE, un format de play-in pourrait également être mis en place dès l’exercice 2024-2025, en Betclic ELITE et en Pro B, selon Basket Europe. Le média ajoute que ce format de compétition sera discuté en assemblée générale le 17 avril prochain.

Un play-in à la manière de ce que propose désormais la NBA et l’EuroLeague, qui concernerait les équipes classées de la 7e à la 10e place, pour déterminer qui se verrait attribuer les deux derniers tickets des playoffs. Cela aurait pour mérite de concerner davantage d’équipes pour la course aux playoffs. Mais cela peut aussi poser question, notamment en Betclic ELITE, qui ne comptera plus que 16 membres en 2024-2025.

Un autre tournoi également à l’étude ?

Le média Basket Europe révèle également qu’un autre tournoi serait à l’étude, avec les équipes non-européennes. Il pourrait s’agir d’une compétition au format suivant : deux groupes de quatre équipes, avec six matchs à disputer d’octobre à janvier. Le vainqueur de chaque poule serait alors qualifié pour la Leaders Cup. Cette compétition, beaucoup plus hypothétique que le format du play-in cité plus tôt, sera lui discuté le 4 avril lors d’un bureau de la LNB.