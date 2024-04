Écran noir sur Skweek pour la 30e journée : seul ASVEL – Paris visible sur la chaîne L’Équipe

L’écran noir tant redouté sur Skweek va bel et bien avoir lieu. En effet, selon Le Parisien, la plateforme numérique ne pourra diffuser aucun des matchs de la 30e journée de Betclic ELITE. Seule l’affiche du dimanche soir entre l’ASVEL et Paris (19h) sera visible, sur la chaîne L’Équipe.

Le match du dimanche soir préservé

Mercredi 17 avril, déjà, la rencontre entre Roanne et Monaco n’avait pas été diffusée sur Skweek. En cause, évidemment, le conflit financier entre la plateforme et le groupe L’Équipe, producteur des matchs. Alors que le gel du contrat entre Skweek et le groupe L’Équipe est désormais acté, la LNB aurait annoncé aux clubs qu’un accord avec la Chaine L’Équipe a été trouvé pour continuer à diffuser l’affiche du dimanche soir jusqu’à la fin de la saison. En l’occurence, pour cette 30e journée, il s’agira du choc entre l’ASVEL et Paris.

Jeudi 18 avril, Skweek avait réagi via un communiqué officiel, en affirmant avoir « payé l’intégralité des droits de diffusion », alors que le différend porte sur les coûts de production.